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/Психология

Ученые раскрыли загадку женского одиночества

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Британские ученые заявили, что женщины за 30 рискуют остаться одинокими из-за специфики сайтов знакомств, на которых мужчины могут выбирать себе множество молодых партнерш, не стремясь к серьезным отношениям.

Специалисты из Университета Де Монфорта в Лестере обнаружили, что мужчины, которые активно знакомятся в сети на специальных площадках, не спешат обзаводиться семьей, ведь постоянные свидания с разными девушками не способствуют желанию связать себя узами брака. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые раскрыли загадку женского одиночества

Источник: pexels.com

Ученые уверены, что возможность выбора из огромного количества потенциальных невест позволяет представителям сильного пола встречаться сразу с несколькими партнершами и оттягивать необходимость заводить серьезные отношения.

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Для женщин же трудности с поиском постоянного партнера чревато проблемами со здоровьем, ведь в отличие от молодых конкуренток, у зрелых женщин меньше шансов забеременеть самостоятельно, а это значит, что им придется в будущем делать ЭКО.

Ученые раскрыли загадку женского одиночества

Источник: pexels.com

Как писал OBOZREVATEL, украинская ведущая Лилия Ребрик поделилась секретами обольщения мужчин, которые помогают ей поддерживать интерес мужа.

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