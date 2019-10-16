Во время знакомства с привлекательными женщинами у мужчин происходит такой же выброс гормонов, как в момент прыжка с парашютом. Это может даже привести к возникновению сердечного приступа.

К такому выводу пришли испанские ученые, написало издание "Лайф" со ссылкой на Еlsevier. Речь идет о гормоне под названием кортизол.

Психологи уверены, что самая большая проблема заключается именно в низкой самооценке мужчин, которые считают себя недостаточно привлекательными. К этому добавляется еще и отсутствие навыков обращения с женщинами красивой внешности, боязнь насмешек или предыдущие неудачные отношения.

Ученые раскрыли секрет знакомств мужчин с женщинами

Впоследствии проблема с психологического уровня переходит на физический. Поэтому, когда мужчина оказывается перед женщиной, которая ему нравится, он нервничает, краснеет и заикается.

Все это происходит из-за большого количества химических веществ, которые мозг выделяет во время сильного эмоционального возбуждения. По неким признакам такое состояние может быть связано с невротическим.

Сексопатологи объяснили, что, если человек вовремя не обратится к врачу, невротические ситуации могут довести до крайности. На усугубление ситуации влияет ряд факторов, в том числе информационная плотность, неправильный образ жизни и алкоголь.

Все это подрывает здоровье людей с фобиями, они теряют контроль над собой и часто становятся агрессорами и насильниками.

По словам специалистов, также большой проблемой мужчин в современном мире является соперничество с женщинами, которые в процентном отношении более гибкие, склонны к подстройке под обстоятельства и становятся во многих сферах успешнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер Марсело Морено рассказала, что ненавидят мужчины в женщинах "за сорок".

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