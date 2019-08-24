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Ученые назвали основной способ найти любовь

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Большая часть пар в США познакомились через интернет, в частности, на сайтах знакомств.

Об этом свидетельствуют результаты исследования американских социологов из Стэнфордского университета, передает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые хотели найти основной способ знакомства супругов в современном мире, при этом они сосредоточились исключительно на гетеросексуальных парах. Эксперты сравнили опросы американцев, проведенные среди 4002 участников в 2009 году, а также 3510 человек в 2017 году.

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Иллюстрация. Влюбленная пара

Иллюстрация. Влюбленная пара

pexels.com

До девяностых годов, когда интернет-технологии только начали проникать в жизнь большинства, люди чаще всего знакомились со своими вторыми половинами через общих друзей. После начала двухтысячных ситуация изменилась.

Ученые назвали основной способ найти любовь

pnas.org

Составленный учеными график показывает доли знакомств в зависимости от года: в сети (красная линия), баре или ресторане (фиолетовая линия), через друзей (синяя линия с квадратными отрезками), на работе (зеленым), через семью (черным), в школе (бордовым), колледже (тонкая синяя линия с круглыми отрезками), церкви (тонкая зеленая линия) или по соседству (прерывистая синяя линия).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог рассказала, чем отличаются семьи в Украине на Западе.

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Тема
Исследование ученых
Место
США
Теги
Отношения любовь сайты знакомств интернет соцсети исследование
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