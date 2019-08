Ученые назвали основной способ найти любовь

Большая часть пар в США познакомились через интернет, в частности, на сайтах знакомств.

Об этом свидетельствуют результаты исследования американских социологов из Стэнфордского университета, передает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые хотели найти основной способ знакомства супругов в современном мире, при этом они сосредоточились исключительно на гетеросексуальных парах. Эксперты сравнили опросы американцев, проведенные среди 4002 участников в 2009 году, а также 3510 человек в 2017 году.

Иллюстрация. Влюбленная пара pexels.com

До девяностых годов, когда интернет-технологии только начали проникать в жизнь большинства, люди чаще всего знакомились со своими вторыми половинами через общих друзей. После начала двухтысячных ситуация изменилась.

pnas.org

Составленный учеными график показывает доли знакомств в зависимости от года: в сети (красная линия), баре или ресторане (фиолетовая линия), через друзей (синяя линия с квадратными отрезками), на работе (зеленым), через семью (черным), в школе (бордовым), колледже (тонкая синяя линия с круглыми отрезками), церкви (тонкая зеленая линия) или по соседству (прерывистая синяя линия).

