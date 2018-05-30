"У меня есть силы и позиция": Ефросинина выступила против домашнего насилия

Известная телеведущая, актриса, модель и филантроп Маша Ефросинина будет официально выступать против домашнего насилия в Украине, а также представлять интересы молодежи в статусе Почетного Посла Фонда ООН в области народонаселения. Также звезда рассказала о своем отношении к проблеме насилия в семье.

Отметим, подобный статус впервые предоставлено украинке для Представительства UNFPA, которое входит в регион Восточной Европы и Центральной Азии. Он предусматривает поддержку активностей в области народонаселения, направленных, кроме борьбы с домашним насилием, на поддержку гендерного равенства, а также интересов и возможностей украинской молодежи. Об этом рассказали на пресс-завтраке, организованному по случаю предоставления Ефросининой статуса Посла ООН. OBOZREVATEL также побывал на мероприятии.

"Путешествуя по городам Украины, я вижу тысячи женщин на своих встречах и лекиях. С сегодняшнего дня в партнерстве с Фондом ООН мы в значительной степени расширяем наши возможности говорить об этих проблемах открыто и помогать женщинам чувствовать себя более уверенными", - поделилась Маша.

Маша Ефросинина Пресс-служба UNFPA

Также Ефросинина добавила, что намеренно не планировала сотрудничество с ООН и предложение стать Послом стало для нее огромным сюрпризом.

"Еще когда я поступала на учебу в университет, мы с моим отцом мечтали, чтобы в будущем я работала с ООН. Конечно, это в большей мере была его мечта, но с возрастом я совершенно забыла об этой идее. Это не было написано в моих календарях на 10 лет вперед. Но то, что происходит со мной на протяжении последних двух лет (Маша проводит мотивационные встречи, где рассказывает им о том, как стать успешной и обсуждает проблемы, с которым сталкивается большинство современных женщин - Ред), а также возможность работать со столь крупной организацией, дает мне надежду на то, что что у нас все получится", - рассказала телеведущая.

Маша Ефросинина и представитель UNFPA в Украине Каспар Пик Пресс-служба UNFPA

"Я стараюсь доносить людям свои моральные позиции, делюсь опытом, своей жизнью. Я рассказываю только свою историю, правдиво и очень искренне. То, что я видела в женщинах, с которыми мне приходилось общаться - это разрыв всех шаблонов о моей аудитории. Мы живем во время нарисованной жизни, когда многие стараются показывать ее на публику красивой и беззаботной, но при этом мне в личные сообщения приходят сотни криков о помощи. Это то, что меня беспокоит очень сильно. Я не собираюсь останавливаться. Этот статус очень расширяет мои возможности. То, что мне дано природой - уметь говорить так, чтобы услышали все, масштабировать проблемы и помогать принимать решения, я буду применять с большой ответсвенностью", - подчеркнула Маша.

Маша Ефросинина и представитель UNFPA в Украине Каспар Пик Пресс-служба UNFPA

"Со своей стороны на ближайший год я вижу много просветительной, информативной работы. Я готова за это драться, у меня есть силы, есть энергия, есть позиция. Я действительно хочу, чтобы статистика более миллиона женщин, страдающих от насилия, снизилась и готова сделать все, что в моих силах для этого", - отметила Мария.

Также Маша Ефросинина поделилась некоторыми планами на будущее.

"В ближайшем будущем планирую посетить Шелтеры - центры реабилитации для женщин, которые страдают от насилия. Это огромная проблема. Бывают случаи, когда женщин сильно избивают дома и они вынуждены обращаться в подобные организации. Они вынуждены убегать из дома в поисках приюта и в таких структурах им предоставляют помощь: медицинскую. психологическую и юридическую. У нас об этом мало говорят. Я хочу посетить эти места и поговорить с женщинами, они в этом нуждаются. Моя основная функция - давать им силы и веру в то, что они могут выбраться из своих проблем. Мне кажется, я знаю, что говорить, какие слова находить для того, чтобы они начали новую жизнь", - рассказала Маша.

Маша Ефросинина с семьей Пресс-служба UNFPA

На мероприятии побывал почетный представитель UNFPA (United Nations Population Fund) в Украине Каспар Пик.

"У нас впереди много работы, ведь темы не простые и для Украины очень актуальны. Мы очень рады нашему сотрудничеству с Марией. Верим, что сейчас темы гендерного равенства, домашнего насилия, а также обеспечение потенциала молодых людей станут более обсуждаемыми и таким образом реальными и видимыми для общества", - отметил Пик.

Как сообщал OBOZREVATEL, создатель благотворительного проекта "Charity Weekend" Маша Ефросинина совместно с украинским брендом обуви MARSALA представила новую коллекцию женской обуви, вся прибыль от продажи которой будет направлена на благие цели.