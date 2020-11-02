Любовный треугольник – достаточно болезненная и при этом абсолютно добровольная игра. Какую выгоду получают участники и как выйти оттуда без травм?

ЕСЛИ ИЗМЕНЯЕТЕ ВЫ

Человек, который идет на измену, чаще всего пытается восполнить в своей жизни какой-то дефицит. В самых простых случаях – секса. В более глубинных – понимания, тепла, ласки. Иногда не хватает того, что напрямую не связано с партнерскими отношениями: адреналина, красок жизни, ярких эмоций, ощущения себя молодым, чувства собственной значимости и т.п.

Изменив, человек получает то, что хотел. И переходит к тому, что он НА САМОМ ДЕЛЕ хотел. Это или чувство вины, которое он начинает испытывать перед партнером. Или наоборот – чувство мести. А бывает – чувство своей ценности. Вариантов может быть масса.

Если вы изменяете, спросите себя: почему для вас важно испытывать те чувства, которые вы испытываете после адюльтера? Какую ситуацию из детства/юности вам это напоминает? Возможно, родители постоянно вызывали у вас чувство вины? А может вас самого когда-то предали? Поработав с непрожитыми обидами, вы сможете их отпустить. И начать удовлетворять свои потребности (в любви, сексе, нежности, эмоциях) более экологично.

ЕСЛИ ИЗМЕНЯЮТ ВАМ

Существует мнение, что в измене виноваты оба. Это всё равно, что сказать: в убийстве виноваты оба. Да, в исключительных случаях на преступление толкает аффект, самооборона… Но чаще всего убийца прекрасно отдает себе отчет. Так и измена: практически всегда это про того, кто изменил. А вот реакция на измену – это уже про того, кому изменили.

Уйти или остаться – личный выбор каждого. Кому-то принципы не позволяют смириться с адюльтером, и он уходит. А кто-то считает, что случайный секс можно простить и забыть. И в том, и в другом случае ситуация разрешается приемлемым для человека способом.

А вот решение "бороться", "заново влюбить", "не обращать внимания" - это начало игры в "треугольник". На поверхности – намерение любой ценой сохранить семью, забота о детях, квартирный вопрос и т.п. А в глубине – подсознательное стремление быть жертвой, эмоциональная зависимость от партнера и другие личностные проблемы. Их важно решить в терапии. Не зависимо от ситуации с партнёром.

ЕСЛИ ИЗМЕНЯЮТ С ВАМИ

Позиция любовницы на первый взгляд кажется самой безболезненной. Но это далеко не так. Конечно, на первых порах любовница ощущает свою исключительность. Ведь ради чувств к ней мужчина нарушает правила, демонстрирует, что готов отказаться от некогда любимой женщины. Бывает, всё так и происходит. Встретив Уоллис Симпсон, король Эдуард VIII действительно отказался от супруги. И даже от короны.

Но чаще всего в какой-то момент ситуация замирает. Находятся причины, почему сейчас ну никак нельзя идти по стопам Эдуарда VIII. И любовница ощущает, что оказалась в слабой позиции. Ведь, в отличии от жены, не имеет в этих отношениях ни юридической защиты, ни финансовых гарантий, ни четкой социальной роли. А иногда даже права позвонить в неоговоренное время.

И тогда включается детский сценарий: "я на вторых ролях", "выбирают кого-то другого", "я недостаточно хороша" и т.д. Он проигрывается снова и снова, в подсознательной надежде ослабить старую боль. Но этого не происходит. Потому что путь к разрешению конфликта лежит не через повторение ситуаций. А через смену концепций, выбор новых поведенческих и эмоциональных реакций.

P.S. В материале рассмотрен треугольник ЖМЖ. Поскольку именно такой его вариант склонен существовать продолжительное время. Треугольники МЖМ в подавляющем большинстве случаев распадаются, как только правда открывается всем его участникам. Как считаете, с чем это связано?

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