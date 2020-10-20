Влюблённость подкрадывается незаметно и накрывает медным тазом неадекватности. Кукушки из-под этого таза улетают – только в путь! Не знаю, как у вас, а у меня в первые дни влюблённости раньше всегда был точный план на будущее: большой дом, двое детей, поездки на море… Слава климаксу, с возрастом детородные функции отключились, и хотя бы планов на детей уже нет, но моря до сих пор не усохли. В общем, только силища волищи и трезвость рассудка спасают от белоглазия и расфокусировки. Розовые очки поменяла на телескоп, чтобы разглядывать претендента издалека и в мельчайших деталях!

Теперь-то я точно знаю, что влюблённость, даже самая взаимная, это не гарантия того, что у первой чашки кофе и первого десерта в кафешке будет продолжение. Даже у двадцать первой чашки его может не быть. И вообще ни тонны кофе, ни пуды соли – не мерило надёжности отношений.

А что мерило? Хочу поделиться с вами надёжными, достоверными признаками отношений, у которых есть будущее.

Признак первый: вы можете сближаться, а можете на время отдаляться и предоставлять друг другу пространство и время для уединения и других встреч. Иногда во время влюблённости накатывает острая эмоциональная зависимость и желание слиться с возлюбленным или возлюбленной. Слиться – значит, быть вместе всегда, несмотря на то, что "всегда" не существует, и развод иногда бывает праздником освобождения. Порой хочется заполнить всё своё пространство мыслями, действиями и событиями, связанными с новой влюблённостью. Это необузданное желание иногда приводит к тому, что влюблённый человек пытается заполнить собой всё пространство того, в кого он влюбляется. С этого начинается не только ад, но и крах будущих отношений. Когда возлюбленному нечем дышать рядом с вами, кроме ваших духов, он неизбежно начнёт искать пространство, где много свободного воздуха.

Признак второй: честность перед самим собой. Честность в отношениях – это осознание того, какая ты, что тебе нравится, а что не нравится, чего ты хочешь от отношений, а чего не хочешь. Стремление соответствовать самой себе, а не ожиданиям окружающих – надёжная опора для близких отношений. Например, женщина влюбилась в мужчину, который ищет заботливую домохозяйку, а она, хоть тресни, терпеть не может возню в плиты. И чтобы поймать его в сети своей влюблённости, она начинает делать вид, что мечтает вести кулинарное телешоу, с детства обожает изысканную кулинарию и готова хоть прямо сейчас затащить его к себе на кухню. Это попытка оправдать ожидания мужчины и перестать быть собой. Ложь рано или поздно выползет наружу и, как ядовитая змея, убьёт отношения. Если настоящего желания стоять у "вечного огня", это станет очевидным. Дальше – разочарование мужчины, неудовлетворённая потребность и желание найти ту, которая всё-таки удовлетворит.

Приготовьтесь, сейчас я вас удивлю! Вы ещё верите в то, что мужчина – голова, а женщина – шея? Тогда можете не надеяться на здоровый долгосрочный союз. Времена изменились, и теперь нет архаичного патриархального понятия "глава семьи". Из бесправной домашней утвари женщина за 100 лет превратилась в равноправную гражданку и встала на социальной лестнице рядом с мужчиной. Конечно, могут случаться задержки развития и консервативные взгляды на отношения. Но в современном мире женщина, которая хочет быть по рангу ниже, как шея, но управлять тем, кто выше, как голова, обречена на безрадостный брак.

Почему так? Всё просто! Управляет тот, кто старше, подчиняется тот, кто младше. И в модели "шея – голова" женщина фактически выполняет роль родителя, а мужчина оказывается в роли ребёнка. Как правило, такие отношения начинаются с цитаты "я тебя слепила из того, что было", а заканчиваются возгласами "ты без меня ни на что не способен". А что вы хотите от мальчика, который слушается маму? Современная женщина стала настолько развитой, что может состоять в равных отношениях с мужчиной, а это значит, что у семьи две отдельные головы и две шеи. Это же гораздо круче! Итак, третий признак отношений, у которых есть будущее - равенство мужчины и женщины, отказ от попыток управлять поступками партнёра.

Гармония в паре - это целая наука. Вряд ли кто-то может, полагаясь исключительно на личный опыт проб и ошибок за один короткий человеческий век постичь всю многовековую мудрость, накопленную человечеством. Гораздо проще принять отобранные и самые ценные знания об отношениях, чтобы самим не ломать дров и не портить себе карму.