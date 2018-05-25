И снова, здравствуйте, дорогие девушки и женщины!
Хочу с вами сейчас поделиться очень крутыми и волшебными "фишечками", делая которые, вы практически дадите себе 100% гарантию того, что ваш мужчина, муж:
1. Не изменит вам, а будет – верным;
2. Не бросит и не уйдет от вас, потому что вы будете его теплым солнечным светом и чистым воздухом;
3. Не будет поздно приходить домой, засиживаясь в гараже, на работе, в кабаке, командировке, потому что будет желать и хотеть вас всегда, когда он не рядом с вами, поэтому будет "боингом" лететь к вам со скоростью 700 км/час;
4. Не будет лежать на диване, на который со временем улегся, потому что благодаря вам его ум станет гораздо светлее, а разум еще свободнее, поэтому у него появятся, и: новые желания, возможности, идеи, цели, действия, чтобы вас радовать, создавая вам комфорт, уют и блага;
5. Не будет врать вам, потому что захочет быть искренним с вами;
6. Не будет раздражен вами, потому что ощутит вашу нежность и ласку, которая его успокоит;
7. Не будет грубым и критичным к вам, потому что ваша ВЕРА в него даст ему ощутить его важность для вас, без которой мужчина, как рыба без океанской воды. А когда он в океане, для него становится открытой, безграничной, светлой любая его тьма и пространство, откуда он соберет и кораллы для вас, золото и бриллианты достанет со дна, где спят на веки сокрушенные корабли.
Вспомнил сейчас себя маленьким мальчиком, когда был в детском садике. Тогда совершенно неосознанно многие девочки проявляли свою девчачью слабость, при этом, не обучаясь этому (чуть ниже об этом подробно в 3-х фишках).
Заметил, чем старше становились/становятся девушки, тем больше они начали растрачивать эту способность. Этот женский навык, данный девочкам от матушки природы – врожденный. Говоря о слабости, это не в буквальном смысле, что девушка без сил. Это один из контекстов той слабости, где девочка дает возможность мальчику проявить себя, как бы провоцируя его доминировать над собой для своей же безопасности и во благо. Поэтому, женская слабость – это дар от Господа, которая и есть одним из качеств в системе целомудрия женщины. Я таких девушек называю сильными. Понимаю, что с одной стороны "сила" ассоциируется с мужским. Но с другой стороны, речь идет о мудрости, которая имеет женскую природу и энергетику. Это и есть мужественность по-женски.
Кто из девушек развивает и проявляет в себе мудрость, будет еще более целостной, а значит, и счастливой.
Преданная женщина мудрости, всегда будет мужественной. Нет, нет, это не быть мужиком. Мудрость – это единственная сила, направленная на развитие отношений, которую важно показывать мужчине.
Мудрости (чувствительности, осознанности, любви, смиренности), может, научить сына, мужчину, мужа – лишь только мама, женщина, жена.
Папа учит развивать свою творческую самобытность, ответственность, дисциплину, идейность, целеустремлённость, гибкость и действие.
Эти два подхода мама+папа=развитие без единой динамики ролей, развиваться не смогут.
Когда мама берет на себя роль папы, она не научит мудрости ребенка.
Когда папа берет на себя роль мамы, он не обучит ребенка ни мужскому, ни тем более женскому.
Да, я немного сделал отступление от главной темы, но думаю, что вам эти мысли понравились. А теперь о главном.
Наверняка вы помните то время, как в детском садике вы могли чем-то расстроиться. Возможно тогда, кто-то вас обидел чем, и вы плакали. Помните, как в эти моменты к вам подходили мальчики, или мальчик, который спрашивал: Что случилось? Почему ты плачешь? Кто тебя обидел?
В эти моменты мальчик проявил свое не безразличие к вам, заботу, внимание, защиту, готовность и действия.
Вы дали ему возможность, и не только ему, показать свою СИЛУ, свою мужественность. После чего ваш спасатель, скорее всего стал вашим другом, и в ваших глазах этот мальчик стал героем для вас, что повлекло и ваше признание к нему и симпатию. В таком дошкольном возрасте девочки, свое признание мальчикам выражают на уровне окружения, поведения и способностей. То есть, девочка может пригласить мальчика поиграть в игру, показывая, что он "свой", а значит, важен для нее, и с доверием к нему.
У взрослых женщин, как и говорил ранее, этот навык с годами закрывается под замок. Причин тут много, почему это происходит. Кстати, если не прорабатывать эти причины, то безтревожные и удачные отношениях с мужчинами – можно только во сне увидеть. Сейчас скажу одни из основных возможных причин, которые и повлекли психические расстройства у девочки в ее детстве:
- Отсутствие отца в детстве (ушел из семьи, бросил);
- Отец изменял маме, или бил ее, пил;
- Непринятие отца. Отец был или есть, но с ним отношения складывались неблагоприятно, или сейчас складываются почти никак или очень напряжно;
- Неудачные первые отношения с мужчинами;
- Отсутствие доверия к мужчинам.
ОРЕШЕК №1
Не бегите сама себе на помощь! Взрастите у себя новое зерно привычной мысли:
Все мужчины готовы мне помочь, и я с удовольствием их помощь принимаю!
Принимать – это значит, быть внутренне готовой и Благодарной. Но это не значит, как если к вам подойдут, например, 10 мужчин и предложат подвести в аэропорт, вы со всеми 10-ю поедите.
Принятие, не обязывает сразу делать, однако расширяет возможности выбора.
Принимая, можно красиво и Благодарно отказать мужчине (встреча, звонок, смс), чему в том числе, девушки обучаются в моих индивидуальных занятиях для них и консультациях.
ОРЕШЕК №2
Когда вы с мужчиной в добрачных отношениях или вы уже в браке, это фраза вам поможет показать свою мудрость, и тем самым проявить свою слабость перед мужчиной. И самое главное, этим вы покажете мужчине, что он самый лучший и важный для вас:
Дорогой! А ты знаешь, сколько мужчин проявляли свое внимание ко мне, и сколько раз мне предлагали замуж – … Саша, Коля, Игорь? Но, я выбрала только тебя!
ОРЕШЕК №3
Когда у вас с мужчиной был секс, рекомендую вот это сказать после секса:
Ваууууу! Я не могу понять, что со мной! Это ощущение впервые! Такого у меня еще никогда в жизни не было! Дорогой, это ты на меня так повлиял!
Дорогие Девушки и Женщины!
Показывайте нам – мужчинам, нашу силу, нашу важность для вас. Мы вас любим спасать, как в том примере, что я привел из детского садика. Но многие из вас внутренне в себе эту энергетику принятия заблокировали от детских травм, поэтому много женщин в обществе Я САМА да Я САМА.
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