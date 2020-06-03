ТОП-5 книг по психологии для тех, кто не связан с профессией

Гештальт-терапевт Игорь Погодин получает десятки сообщений с просьбой посоветовать книги для самостоятельной работы над своей жизнью. Сразу стоит сказать, что профессиональная помощь психотерапевта всегда эффективнее и безопаснее, если у вас действительно есть проблемы.

Но эксперт поделился пятью книгами, которые считает наиболее подходящими для повседневной жизни:

1. Эрик Берн. “Игры, в которые играют люди”

Автор высказывает свою философию, которая как раз подходит для повседневной жизни. Он описывает сценарий, по которому мы живем. Эта книга дает вам совершенно новое представление и восприятие жизни. Вы начнете замечать детали коммуникации с окружающими людьми и поймете, как их можно поменять в лучшую сторону.

2. Эрих Фромм. “Бегство от свободы”

Очень глубокая, но доступная и понятная книга. Фромм пишет простым языком. Вы сможете без предварительной подготовки понять материал и использовать изложенные рекомендации в своей жизни.

Считаю это произведение лучшей работой автора. И, если верить источникам, именно за нее он был приговорен к расстрелу в фашистской Германии. Фромм говорит о свободе и парадоксе. Человек всегда стремится быть свободным, а став таким, бежит от нее, потому что свобода обжигает. В книге он описывает ключевые способы, которые вы используете, чтобы убежать от свободы.

3. Карен Хорни. “Невроз и личностный рост”

Карен Хорни – историческая фигура в психотерапии. Она привлекла к себе внимание, став по-настоящему большим экспертом в эпоху, когда этим делом занимались в основном мужчины. Автор писала много философской литературы.

Но книга “Невроз и личностный рост” считаю прикладной. И обязательной к прочтению всем, кто хоть как-то интересуется психологией. Карен рассказывает, как мы формируем себе идеальный образ и как всю жизнь пытаемся построить его. Конечно, так и не достигая результата.

4. Зигмунд Фрейд. “Толкование сновидений”

Основателя психотерапии и психоанализа нельзя не упомянуть в этом списке. Фрейд написал очень много книг, большинство из которых способны полностью изменить ваше сознание.

“Толкование сновидений” – одна из первых работ автора, написанная еще в 1900-м году. В ней описана одна из важнейших тем психоанализа. Фрейд в деталях рассказывает, как строятся сновидения, как они влияют на вас и так далее.

5. Карл Роджерс. “Клиент-центрированная психотерапия”

Карл Роджерс – одна из ключевых фигур в психотерапии. Клиент-центрированная психотерапия – его разработка, подробно описанная в этой книге. Автор рассказывает, как формируется человек и почему ценности трансформируют его. Как в аутентичном контакте с психотерапевтом помочь человеку восстановить его изначальную способность быть здоровым.

Я регулярно делюсь подобными подборками и в деталях описываю кажду книгу на своем YouTube-канале. Также еженедельно публикую практические ролики на разные темы психотерапии. Переходите и смотрите видео.

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