Есть такие словечки, которые вроде бы давно штампы и никакого особенного смысла за ними не стоит, но они очень вредные.

Вот, например, слово "поклонники".

Этим словом женщины любят называть всех тех, кто к ним интерес проявил. Какой интерес? Да любой.

Может мужчина со всеми общителен и с ней тоже, а она его в "поклонники".

Может он выпил на корпоративе лишнего и предложил ей поехать к нему. Она отказалась и записала его в поклонники.

Пишет в тиндере ей? Конечно поклонник. В Фейбсуке попросился в друзья? Тем более.

Даже если она сама к нему клеится, она и то может называть его поклонником.

А уж если он действительно предлагает в кино сходить, тут его поклонником назовет не только она, но и другие.

Хотя при чем тут поклонение?

Слово поклонник имеет конкретный смысл. Поклонник - это тот, кто поклоняется.

И если девушка называет таким словом полуравнодушных парней, корона у нее вырастает. Она вроде и бездумно это слово произносит, но смысл у этого слова есть и на позиционирование этот смысл влияет.

Довольно легко оказаться в постели с поклонником, потому что если это - поклонник, то почему бы и нет?

Но когда выясняется, что этот поклонник точно не помнит, как ее зовут, но просит вызвать ему такси и забирает с собой недопитую бутылку виски, девушка может голову ломать, как же так вышло, что она обманулась.

А не надо поклонниками мужчин называть. Поклонник - это глупое и вредное слово. Особенно, когда ни о каком поклонении речи не идет.

Знаете еще такие вредные слова? Которые люди употребляют вроде бы бездумно, по привычке, но смысл в них заложен такой, что в результате они смотрят на другого как бы сверху и часто за это расплачиваются.