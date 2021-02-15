Танцевальная (или танцевально-двигательная) психотерапия, по официальному определению – направление терапии, в котором танец и движение способствуют эмоциональной и физической интеграции индивида. Она очень подходит людям интровертированного склада характера, которым не подходят разговорные (нарративные) методики психокоррекции. Также данная методика подходит в тех случаях, когда человек не хочет, или не может выразить словами (вербально) пережитое травмирующее событие. А ещё с помощью этой методики проходят коррекцию люди с врождёнными, или приобретёнными проблемами опорно-двигательного аппарата. Спектр проблем, которые можно корректировать и решать с помощью данной терапии достаточно широк, например:

1) Коррекция нарушений пищевого поведения. Про которую я уже когда-то рассказывал.

2) Танцевально-двигательные тренинги, как профилактика эмоционального выгорания в разных сферах, в том числе и у психологов.

3) Танцевальная терапия для пациентов с депрессивными расстройствами.

4) Она также способствует повышению личной стрессоустойчивости.

5) Как способ развития адекватного самовосприятия для людей с избыточной массой тела.

6) Как средство формирования образа своего тела у людей (в первую очередь – у детей) с аутизмом.

7) Как очень хороший метод снижения (в плоть до полного снятия) эмоционального напряжения.

8) Гармонизация семейных отношений, и т.д.

У этого вида терапии, есть пять основных принципов работы, крайне необходимых для понимания. Согласно этим принципам:

1. Тело и психиканеразделимы в личности каждого, и оказывают постоянное взаимное влияние друг на друга. 2. Танец– это коммуникация, которая осуществляется на трёх основных уровнях: с самим собой, с другими людьми и с миром. 3. Три основных внутренних элемента: мысли, чувстваи поведениеличности– единое целое, и изменения в одном из этих аспектов влекут изменения в двух других (принцип целостности). 4. Тело воспринимается как процесс, а не как предмет, объект или субъект. 5. Обращение к творческим ресурсам человека, как к неиссякаемому источнику жизненной силы и созидательной энергии.

Данный вид терапии подходит, как для индивидуальных так и для групповых занятий.

Высший пилотаж – это, когда личность выходит в танце на уровень полной спонтанной импровизации, не теряя при этом, а наоборот улучшая свою пластичность, а если это парный танец, то ещё и коммуникацию с партнёром. По началу, многие люди начинают выполнять свои танцевальные па с очень резких движений, почти не двигаясь на месте. Задача терапевта, конкретно в этой ситуации, подстроившись под стиль танца клиента, повторяя его же движения сделать их более плавными и выразительными (амплитуда движений тут очень важна), а также помочь человеку снять внутренний зажим, и начать свободно двигаться в пространстве помещения (хотя на природе такие занятия тоже проходят хорошо). Также важно подчеркнуть, что на уровень эффективности данной терапии может оказать существенное влияние наличие хореографической подготовки человека. Крайне важно в процессе данной терапии уйти от уже имеющихся навыков конкретного танцевального стиля, (например, Hip Hop), к как можно более полной раскрепощённости движений и импровизации. Таким образом, человек уходя в свои эмоции, а соответствующая музыка их очень стимулирует, начинает выражать свои истинные внутренние переживания, конфликты, душевные боли, зажимы, травмы и неврозы. Как один из вариантов, для усиления внутреннего раскрепощения применяются танцы с предметами, где скажем, завернувшаяся в шаль девушка, выкрутившись из неё придаёт своим танцевальным движениям ещё большую лёгкость и импровизацию, избавляясь в тот момент от своих собственных внутренних привязок и зависимостей. В результате этих действий, под руководством опытного терапевта-наставника, пациентам и клиентам удаётся: а) Расширить сферу осознания своего тела, его особенностей и возможностей; б) Развить доверие к самому себе, повысив личную самооценку путём позитивного принятия своего собственного тела; в) Успешно интегрировать лично пережитый (пусть и очень негативный) опыт, установив связь между своими чувствами, мыслями и движениями.

Подытожив сказанное выше, могу лишь добавить, что танцевально-двигательная терапия может использоваться, и как вспомогательный механизм при клиническом лечении чисто физиологических проблем, например, с координацией движений, так и в качестве основного метода решения психологических проблем, когда человек к примеру, испытывает серьёзные затруднения при налаживании социальных и межличностных коммуникаций. Но, в добавок ко всему этому, с помощью танца, многие люди просто раскрывают себя, как обновлённую личность, находя новые способы самовыражения и коммуникации с другими людьми. А учитывая то какое значения, в наше непростое время, приобрёл поиск новых способов взаимодействия с окружающими, становится понятно, что у данного вида терапии большое будущее, как и у всякого настоящего искусства, под названием: Жизнь!

Всем спасибо за внимание!