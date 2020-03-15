Каких женщин не бросают: что больше всего привлекает мужчин

Почему одни женщины живут в крепком счастливом браке, а другие никак не могут завести хоть какие-то отношения или жалуются, что мужчины уходят от них?

Так, по мнению психологов, счастливы в любви те женщины, которые со временем не перестают интересовать своего избранника. OBOZREVATEL решил разобраться, каких женщин не бросают мужчины и что именно делает их всегда интересными для противоположного пола.

Что больше всего привлекает мужчин Pixabay

Уверенность в себе

Женщины, которые внутренне уверенны в себе, которые живут в этом состоянии, безумно привлекательны для мужчин. Вы будете интересны для своего партнера, если будете знать себе цену.

Но если вы не уверены в себе и в чувствах вашего мужчины, он будет считывать ваш настрой и постепенно терять к вам интерес. Поработайте над собой, чтобы избавиться от комплексов и неуверенности в себе: сосредоточьтесь на лучших ваших качествах, которыми вы гордитесь и которые поднимают вашу самооценку.

Наличие своих интересов

Плохо, когда у одного из двоих в паре есть собственные интересы, а у другого нет, так как это порождает ссоры и конфликты из-за непонимания друг друга.

Если ваш мужчина не может жить без рыбалки или без какого-то другого увлечения, ни в коем случае не начинайте критиковать его за это.

Что больше всего привлекает мужчин Pixabay

К тому же девушка, у которой нет никаких своих интересов, вряд ли сможет составить хорошую партию самодостаточному мужчине. Чтобы избежать конфликтов, больше времени уделяйте самой себе, и вы обязательно сможете найти для себя дело по душе.

Умение показать свой ум

Некоторые женщины ошибочно полагают, что мужчины в восторге от милых глупышек. Такие действительно есть, но если вы хотите привлечь достойного человека, необходимо соответствовать. Для этого не обязательно хвастать всеми своими достижениями, но вполне уместным будет поддержать интересную беседу. Мужчина не упустит женщину, с которой ему есть о чем поговорить.

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