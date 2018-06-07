Солнце садилось прямо в лужу. На автостанции "Дачная" торговали увядшим укропом и чесноком. Пассажиры читали "Бульвар", поглядывая на табло. Милка вышла из автобуса. Огляделась. Город напоминал гигантский муравейник. Тормозил, клаксонил, мигал фарами, шаркал подошвами, хлебал квас, курил "Беломорканал", гонял голубей и тырил у зазевавшихся деньги.

Девушка направлялась к двоюродному дяде. Тот обитал на Борщаговке и обещал приютить, поставив раскладушку на кухне. Она с трудом нашла нужный дом, с гордостью презентовала гостинцы: "ананасы из кабачков", острый соус из синих слив и засела за "Авизо". Работой не перебирала и сразу устроилась торговать цветами на рынке. Стояла с продутой шеей, поколотыми воспаленными пальцами и обветренными губами, напоминающими рыбью чешую, на сквозняке, покуда не украли самый дорогой букет. Целую корзину роз редкого сорта "Гранатовый браслет". В тот же день ее уволили, удержав зарплату, и отказали в ночлеге. Хозяйка не пустила на порог, объяснив, что принимать на постой у них больше нет возможности.

Так Милка попала еще на одну тесную кухню, заставленную табуретами и коробками из-под рябиновой пастилы. На этот раз сжалился папин одноклассник. Девушка задвинула ногой вещи и бросилась отрабатывать угол. Днем упаковывала в декоративную сетку подарки, а вечером полоскала для всей семьи белье и чистила сетками картошку: для пюре и борща. Через две недели попыталась снять койко-место, но получив на руки 175 гривен, поняла, что не хватит ни на панцирную кровать, ни на тюфяк, набитый соломой.

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Спустя время пыталась устроиться оператором в call-centre и продавцом обуви в Dream Town, но не прошла стажировку. У нее закончились сбережения, силы и бравада, да еще кореш отца начал невзначай прижимать то к газовой плите, то к залосненным обоям. Наконец, отчаявшись, Милка пришла в стрип-холл "Звездный носорог". Ее попросили раздеться, и девушка, краснея до пупка, вцепилась в "палку" и стала неловко раскачиваться. Хореограф, напоминающая мальчика-подростка, нарекла ее Моникой, объяснила суть приватного танца, порекомендовала фильм "Шоугерлз" и назначила тренировку на семь утра.

В первый рабочий день девушка опрокинула для смелости рюмку "шустова", напялила одолженные босоножки, дважды сбилась с ритма и заработала месячный оклад продавщицы. С трудом пережила обнаженную грудь, первую консумацию и ссору с девочками в гримерке. С тех пор ее днем стала ночь. Она танцует без выходных и без больничных. На песке, в воде и на мальчишниках. Купила отцу машину, бабушке – красную черепицу, маме – японскую вязальную машину. Большинство ее осуждает за аморальность и легкий хлеб. Она снисходительно кивает, стаскивает с распухших ступней стрипы, смазывает гепариновой мазью синяки и ложится спать. Только до сих пор ей снятся ананасы из кабачков, подарки, упакованные в сизаль, и ворованные розы.