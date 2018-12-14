Сегодня в нашем обществе проблема страха сильна, как никогда. Трудности социальные, экономические и политические дополняются ежедневными сводками из зоны АТО.

Даже у людей с абсолютно здоровой психикой такие события, происходящие вокруг, могут вызвать состояние тревоги и беспокойства, и что уж в этой связи говорить о тех, кто обладает лабильной (высокочувствительной) нервной системой.

Вообще-то сам по себе страх является нормой, поскольку выполняет одну из ключевых защитных функций человеческого организма и напрямую связывает нас с инстинктом самосохранения. Такой страх вызывается опасностью потерять свою собственную жизнь. Когда же видимых угроз нет, но на уровне интуиции ощущение приближающейся беды остаётся, страх трансформируется в тревогу – сильную негативную эмоцию, которая только укрепляет человека в его ожидании худшего. В отличии от страха, причины тревоги обычно не осознаются, и настоящие проблемы начинаются тогда, когда превращаются в хроническое тревожное расстройство. Оно, в свою очередь становящееся мостом, ведущим к ещё двум крайним формам деструктивного проявления страха:паническим атакам иразличным фобиям. Но обо всём по порядку:

Новости Самые необычные явления в психике человека

1). Хроническое тревожное расстройство, можно разделить на: а). Генерализованное тревожное расстройство – расстройство психики, характеризующееся общей устойчивой тревогой, не связанной с определёнными объектами или ситуациями. Лечение данного расстройства связано с медикаментозным вмешательством, а потому ведущую роль здесь играют врачи- психиатры. В дополнение к прописанным ими лекарственным препаратам может применяться когнитивно-поведенческая психотерапия, помогающая пациенту пересмотреть свои дисфункциональные (ложные) убеждения в том, что ему якобы, постоянно грозит опасность. А также при таком лечении применяются различные методики релаксации – занятия йогой, дыхательная гимнастика и прочие методы.

2). Панические атаки – внезапный приступ тяжёлой тревоги, сопровождающийся беспричинным страхом в сочетании с различными соматическими (физиологическими) симптомами – учащённое сердцебиение, озноб и дрожь по всему телу, затруднённое дыханиеб). Тревожное расстройство личности – характеризуется постоянным стремлением к социальной замкнутости, чувством неполноценности, чрезвычайной чувствительностью к негативным оценкам окружающих и избеганием социального взаимодействия. Терапия может включать тренировку социальных навыков, когнитивную психотерапию, специальные задания на увеличение числа социальных контактов и, конечно, групповую терапию, направленную на отработку навыков общения и взаимодействия с другими людьми. (ком в горле), холодный пот, и на уровне интуиции непреодолимое ощущение, что умрёшь прямо сейчас. Данная проблема психиатрическая, и для её решения врач назначает больному специальные препараты. 3). Фобии – сильно выраженная, навязчивая, непреодолимая боязнь, обостряющаяся в определённых жизненных ситуациях и не всегда поддающаяся логическому объяснению. В результате развития фобии человек начинает бояться и соответственно избегать определённых объектов, видов деятельности и ситуаций. Поскольку список человеческих фобий огромен, то я лишь скажу, что они бывают: а). Биологические — страх различных болезней, микробов, пауков и т.д.

б). Социальные — боязнь изменения окружающей обстановки, собственного статуса, страх потерять работу (с другой стороны, как тут не вспомнить про эргофобию – сильную неприязнь к любой из них), негативных оценок, близких отношений и т.д. в). Экзистенциальные — страх перед жизнью (перед бессмысленностью бытия, перед необъяснимыми явлениями и т. д.), перед собой (боязнь сойти с ума, потерять контроль над собой и т.д.), перед пространством (клаустрофобия и агорафобия), перед старостью и смертью.

И в общем практически все они лечатся такими методиками, как: - систематическая десенсибилизация, когда постепенно уменьшается чувствительность человека к предметам, событиям и людям вызывающим страх;

- методом постепенного сближения человека с объектом его страха, когда к человеку, боящемуся, например собак, пса подводят сначала на поводке и в наморднике, потом без намордника, а потом и без поводка;

-методикой всё той же когнитивно-поведенческой терапии, о которой я уже упоминал;

-методикой социального научения, когда, например, психолог спускается вместе с человеком боящимся метро в подземку, демонстрируя своим примером, что в этом нет ничего страшного;

- и конечно методом парадоксальной интенции, когда страдающему фобией человеку предлагается возжелать то, чего он боится.

Замыкая данный обзорный круг, и вернувшись к исходной позиции страха, как нормы, считаю должным заметить, что и у него есть три ипостаси:

1). Страх-ступор, когда человек, цепенея от ужаса замирает на месте; 2). Страх-бегство, когда человек мчится прочь от того, чего боится; 3). Страх-атака, когда человек переживая собственный ужас, не даёт ему себя одолеть и идёт на предмет, или объект своего испуга. И этот последний вариант самый главный из всех, позволяющий многим из нас, преодолев себя, стать выше собственной природы.

А потому слова великого тренера Каса Д‘Аматосказанные совсем ещё молодому Майку Тайсону, более всего, на мой взгляд подойдут для концовки этой статьи: "Твой страх – это огонь! Пока ты способен им управлять, он тебя греет. Но, как только ты потеряешь над ним контроль, он тебя сожжёт!" И от сюда вывод: страх – это абсолютно естественная и жизненно необходимая эмоция, а потому главное – учится им управлять! И это задача которую каждый из нас должен решить для себя сам.