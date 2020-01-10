Спите рядом! Психолог раскрыл секрет счастливых отношений

Британский ученый доказал, что для хороших и длительных отношений паре нужно спать, как можно ближе друг к другу.

К такому выводу пришел психолог, профессор Ричард Уайзман из Университета Гартфордшира, пишет пресс-служба вуза.

Результат исследования, который провели среди тысячи пар показал, что 86% респондентов, которые спят рядом со своим партнером на расстоянии не более 5 см, считают свои отношения гармоничными и счастливыми.

А те люди, которые нежатся вместе с любимыми на расстоянии больше 50 см, назвали свои отношения удовлетворительными.

Также исследование показало наиболее популярные позиции сна для пар: 42% спят спиной к спине, 31% спят в одном направлении и только 4% проводят ночь друг против друга. Кроме того, 12% пар проводят ночь на расстоянии менее дюйма (2,5 см), а 2% спят на расстоянии более 30 дюймов (76 см).

"Одно из наиболее важных различий касалось прикосновений: 94% пар, которые провели ночь в касаясь друга друга, были довольны своими отношениями, по сравнению с 68% тех, кто спал отдельно", – отметил Уайзман.

Сон Иллюстрация

Работа также показала, что экстраверты, как правило, проводили ночь рядом со своими партнерами, а более креативные люди, как правило, спали на левой стороне.

"Это первый опрос, в котором рассматриваются спящие позиции пар, и результаты позволяют людям получить представление о чьей-то личности и отношениях, просто спросив их о своем любимом спальном положении", – пояснил психолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые разгадали, для чего нужен сон.

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