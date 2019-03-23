Отрывок из психологического романа-триллера Елены Андрейчиковой "Тени в профиль", основанного на реальных событиях.

Когда главный герой подписывает рабочий контракт и переезжает в Саудовской Аравии, он еще не подозревает, что за любовную связь с женщиной их обоих здесь может ожидать смертная казнь.

Он подошел к зеркалу и рассмеялся, глядя в глаза своему отражению – растерянному, встревоженному, смущенному. Удивленному. Его еще в этом мире что-то может удивить? Надо же.

Даже руки дрожали, как будто нащупывали подушечками пальцев опору. Отыскивая, за что уцепиться, ухватиться, зафиксироваться, чтобы снова вернуться в свое обычное состояние. От напряжения вспухли вены на кистях. Но опоры не было. И вряд ли он ее уже найдет за двадцать оставшихся минут.

Время никогда еще не тянулось для него так мучительно. Он привык, что оно как минимум умеет ползать, ходить, бежать, нестись или лететь вперед. К тридцати восьми годам это время стало мчаться, не жалея ни его самого, ни людей вокруг. Это особенно было противно. Своего взросления и старения вроде как и не замечаешь. Но когда рядом старятся друзья, по ним-то становится видно, и это больно. Эти выпирающие над брюками желейные животы, эти морщинистые лбы, эти сине-красные мешки под глазами наутро. Даже когда не пили вечером ни пива, ни водки. А когда стареют женщины, с которыми ты когда-то где-то… Печаль.

Поэтому даже в двадцать лет разница с девушкой его уже не смущала. С юными чувствовал себя юным. Их птичьего языка не понимал, но и не стремился. "Душа моя", – так он всех называл. Они откликались, послушно на все соглашались, и этого было достаточно.

А сегодня хотелось поторопить, наподдать, пнуть эти жалкие секунды-улитки, которых в другой раз так не хватает. Но только не сейчас. Сейчас, когда он ждет эту женщину. Просто женщину. Совсем рехнулся.

Не хотелось пить в одиночку до ее прихода, но появившаяся в коленях дрожь и сухость в горле заставили сделать глоток. Не водой же, действительно, сейчас успокаиваться. Налил себе полстакана, при этом забрызгав шелковую скатерть на столике, расшитую арабской вязью, и свою новую льняную рубашку. Вытирая солодовые лужи, еще и перевернул ведерко со льдом. Выматерился. По привычке экспата – негромко. Выпил. До дна.

Дрожь понемногу отпустила и руки, и колени, и живот, который наполнился какими-то перетекающими и булькающими внутри вибрациями. Стол убрал как мог. Рубашку решил не менять. Все равно скоро снимать.

Подошел к окну. И что же он мог увидеть за окном своего дома, что могло бы занять внимание на эти взрывающие мозг и привычную картину мира двадцать минут? Ровные ряды белых стен соседних вилл. Пожелтевшие старые пальмы вперемешку с зеленеющими молодыми, высаженными по периметру компаунда. Сгорбленного уборщика Хайрата, как всегда не очень-то охотно и старательно подметающего центральную аллею. Виднеющуюся за белой стеной и верхушками пальм Саудию.

Сколько на нее ни смотри, сколько ни узнавай, ни изучай язык и законы, ни вдыхай ароматы благовоний и просто местный кислород, ни пробуй разнообразную кухню, ни наслаждайся желтым кофе, залитыми сахарным сиропом ас-суккари, ни всматривайся в закрытые лица женщин и в случайно оставленные открытыми двери мечетей, не поймешь. И не пытайся понять своим, чего там скрывать, советским, православным, псевдоцивилизованным сознанием. Тут не хватит ни двадцати минут, ни двадцати веков.

За окном еще было солнце. Слабое. Мартовское. Уже греющее, но не испепеляющее. Невыносимая жара здесь начнется через месяца полтора, когда после одиннадцати утра и до четырех невозможно будет передвигаться пешком по улице. А сейчас на него смотрело весеннее восточное солнце, по мусульманским обычаям покрытое платком из дымки серо-синих облаков. Солнце в хиджабе.

По-настоящему ничто его уже давно не удивляло. Так ему казалось. Нет, он даже был в этом уверен, пока не настал этот бесконечный день. Еще и выходной – пятница, когда здесь, в Аль-Хобаре, ему совершенно нечем себя занять. С самого утра долго валялся в постели. Читал газету. Архаичное занятие здесь получало новый шанс на жизнь: это была чуть ли не единственная связь с цивилизацией – не все новостные сайты открывались. Вернее, пытался читать. Буквы разбегались врассыпную, никак не складываясь в слова. В осмысленные слова.

Не приняв во внимание тот факт, что уровень адреналина уже начал подниматься, искажая все настройки организма, установленные до этого дня, он даже подумал, не пора ли начать носить очки. Затем он медленно принимал ванную. Теплая мягкая вода ненадолго расслабила. Как раз хватило времени побриться. Брился. Старательно. Удалил пинцетом седой волос на правом виске. Еще один. Бросил оценивающий взгляд на свой голый торс. Торс как торс. Решил, что вместе с очками неплохо бы все же купить кеды и начать ходить в спортзал – в компаунде такой имелся, чтобы было чем экспатам по вечерам себя развлекать. Выпил кофе. Еще чашку. Еще. Делал это, растягивая удовольствие и всеми возможными способами приближая вечер. Самоудовлетворение тоже входило в возможные способы. Два раза. На случай, если, как в юности, после перевозбуждения слишком быстро все закончится, толком не успев начаться. Еще не хватало опозориться. В первый раз же придет. Даже если он же последний.

Все процедуры заняли полтора часа.

Полежал на диване еще минут сорок. Спохватился, что нужно бы подготовиться к вечеру обычным способом. То, что встреча должна была быть, мягко говоря, нестандартной, не отменяло потребности в его традиционных атрибутах свиданий с женщинами.

Выехал на своей машине в молл. Не хотел дергать сегодня Кумара: у того была на вечер другая, более ответственная миссия – привезти ее.

Взял тележку. Долго бродил по продуктовому супермаркету. Пытался представить, что она может захотеть есть или пить, что в ее понимании означают легкие закуски, пьет ли спиртное.

Если она может прийти к нему в дом, она может позволить себе многое. Купил шоколад, арбуз, кофе, колу, финики. На этом его фантазия закончилась. Вернулся на виллу.

Солнце в хиджабе клонилось к закату. После того как выпил, посидел у окна, вглядываясь в никуда, посмотрел снова на часы и понял, что ему мучиться уже недолго. Она будет в шесть. Кумар всегда был пунктуальным и часто приезжал раньше назначенного времени. И она тоже должна быть пунктуальной. Времени у них не так много. Он еще постоял у окна, наблюдая за падающим желтым диском и пытаясь вспомнить, когда же в последний раз чувствовал себя так. Как псих, как идиот, как мальчик, изнутри командующий мужским взрослым телом.

При всей своей активной сексуальной жизни не смог воскресить в памяти женщину, которая бы заставляла так дрожать его кишки. Влив в себя залпом полстакана, он прочувствовал все свои органы, перерабатывающие алкоголь, адреналин и его атипичное поведение. Впервые за тридцать восемь лет ощутил, где у него внутри располагается неспокойное громкое сердце, как ему тесно в ребрах и установленных им самим жизненных рамках, как лихо работают легкие, перекачивая вместе с воздухом летающие по этой комнате запахи свежего, только что сваренного кофе, шотландского солода, липких фиников, вспыхнувшего с новой силой желания и почему-то страха. Осознал, как шипит его скептически настроенный желудочный сок, пытаясь растворить насекомых, поселившихся в его животе.

Ему было стыдно и смешно даже думать о таком, но именно эти инфантильные ассоциации вызывали вибрации в районе солнечного сплетения, перемещающиеся периодически ближе к паху. В конце концов, по первому образованию – филолог.

Все равно стыдно и смешно. И даже глупо. Как будто в первый раз в его жизни к нему в дом приходит женщина.

Тени в профиль: роман / Елена Андрейчикова. – Черновцы : Меридиан Черновиц, 2019. – 400 с.

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