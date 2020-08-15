Смех помогает победить стресс – исследование

Ученые из Швейцарии установили, что смех помогает в борьбе со стрессом.

При этом достаточно даже просто улыбаться. Результаты исследования, которое провели психологи Базельского университета, опубликовал журнал PLOS ONE.

Так, в течение двух недель 41 студент-доброволец, средний возраст которых составлял 22 года, отвечали на вопросы ученых. Для этого использовалось специальное приложение для смартфона.

Участников спрашивали, сколько раз, с какой интенсивностью и почему они смеялись. Также вопросы касались стрессовых эмоций и связанных с этим симптомов.

Исследование показало, что в среднем опрошенные смеялись по 18 раз в день, как правило, общаясь с приятными им людьми. При этом женщины делали это чаще мужчин.

Изучив собранную информацию, ученые пришли к выводу, что смех является своего рода буфером, защищающим психику от стресса. Так, чем чаще смеялись добровольцы во время стресса, тем меньше его симптомов они испытывали.

При этом отмечается, что интенсивность смеха роли не играла, – даже просто улыбка помогала легче справиться с болезненными переживаниями.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как бороться с депрессией: 4 простых совета психолога.