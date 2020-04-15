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15 апреля • обновлено в 03:37
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/ Психология

Сложно скрывать измены: как карантин повлиял на разводы

1.1т
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Американские юристы заявили, что пандемия коронавируса приведет к увеличению числа разводов.

Браки начнут рушиться из-за того, что измены стало труднее скрывать во время домашнего карантина. Об этом сообщает журнал Washingtonian.

Сложно скрывать измены: как карантин повлиял на разводы

pexels.com

По словам юриста Трейси Коэтс, клиенты рассказывали ей о супругах, которые тайком разговаривают по телефону или обмениваются с кем-то подозрительными сообщениями. Эпидемия помешала им скрывать романы на стороне.

Сложно скрывать измены: как карантин повлиял на разводы

pexels.com

Юрист Хитер Хостеттер рассказала изданию, что к ней обращалась женщина, которая подозревает мужа в измене. По ее словам, во время карантина он стал прятать от нее свой телефон.

Как ранее писал OBOZREVATEL, группа ученых под руководством доктора Николаса Вольфингера, определила наиболее оптимальный возраст для вступления в брак.

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Автор
Мария Дидык
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