Сколько мужчине нужно секса?

Всегда ли он его хочет? А если не хочет, то почему?

Влияет ли усталость и психологическое состояние на желание так же, как и у женщин?

Есть ли хоть какие-то гарантии, что чем более разнообразный секс, то тем меньше вероятность измен?

Постараюсь ответить максимально достоверно, сверившись с мужчиной-экспертом.

♂️ Сколько мужчине нужно секса, величина не универсальная, стандартов нет. Потребность мужчины в сексе связана с его половой конституцией и не в последнюю очередь зависит от гормонального фона. Одному нужно семь раз в день, другому - раз в семь дней. Потребности партнеров в сексе должны быть близки, так как потребность переделать не получится. Приспосабливаемость друг к другу возможна, но не кардинально. Скажем, первого мужчину из примера можно "успокоить" до пяти раз в день, но раз в неделю все равно не получится.

♂️ Если у мужчины нет проблем со здоровьем и он достаточно молод, с высокой половой конституцией, то он готов к сексу почти постоянно. Однако есть факторы, которые уменьшают либидо:

- возраст (падение уровня тестостерона),

- болезнь,

- отсутствие настроения (может быть связано с проблемами в обычной жизни),

- усталость,

- потеря интереса к женщине,

- потеря интереса к сексу (психологические причины и травмы).

В общем, все, как и у женщин.

♂️ Само по себе разнообразие в сексе с одной партнершей гарантий в верности не дает. Если мужчина травмирован психологически и через секс со многими партнершами добирает, скажем, уверенность в себе, значимость, востребованность и пр., никакой самый прекрасный секс с одной партнершей его не удержит от измен. Если мужчина склонен быть в душевной близости с одной партнершей и верность для него - это ценность, то отстутствием или плохим качеством интимной жизни его можно подтолкнуть к удовлетворению сексуальной потребности с другими женщинами. Опять же - у женщин происходит так же, за исключением того, что женщины больше склонны в отношениях терпеть, в том числе и плохой секс. Мужчины же свои потребности стремятся удовлетворять, поэтому терпеть долго вряд ли станут (если только это не созависимые отношения со взаимными мучениями и страданиями).