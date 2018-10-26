23 октября 2018 "Обозреватель" опубликовал статью Аллы Рожковой "Когда жить друг без друга невозможно: симбиоз между мужчиной и женщиной". Квинтэссенцией статьи стало то, что в симбиозе пары каждый из нее "… имеет право на собственную жизнь, и никто не вправе её у вас отбирать, чтобы подстраивать под себя". Казалось бы, интересныерекомендации квалифицированного психолога для мужчины и женщины, но возможно ли придерживаясь их, вообще, сохранить эти отношения?

Начнем с самих понятий: что такое "симбиоз" и "собственная жизнь" в симбиозе мужчины и женщины? Автор трактует симбиоз как "… созависимость двух разных людей, которые стремятся жить как единое целое и не могут жить друг без друга". В то же время она говорит о собственной жизни этих двух людей в этом союзе, заявляя следующее: "Важно научиться понимать свои границы, активизировать ощущение себя в этом мире и проявлять желания, ставить цели".

Начнем с того, что следует понимать под "своими границами" в союзе двух людей? Может быть, не знать, с кем твой супруг (супруга) общается, или не знать, что дает ему (ей) это общение? Не знать - ведь это и есть границы. Но захочет ли супруг (супруга) не обращать внимания на то, что делает твоя половина на стороне, даже если разговаривает по телефону или общается в Интернете? Не думаю, что именно такие отношения могут быть симбиозом или союзом. В лучшем случае, это простая ситуация, когда один (одна) живет своей жизнью, а другой своей. Но тогда нечего говорить о симбиозе.

Конечно, такие отношения имеют место. Но тут следует говорить о людях, которым в таком союзе жить комфортно: они готовы мириться с тем, что у его половины своя жизнь; они имеют общих детей, общую собственность, поддерживают друг друга морально и материально; и расставание не принесет им радости. Но таких случаев на фоне общего подхода очень мало. Особенно болезненно такие рекомендации воспримут молодые семьи, которые для сохранения любви соединяли свои жизни. Другой вопрос, если люди сошлись по расчету, где все проще.

Далее автор говорит, что каждому в симбиозе необходимо "… проявлять желания, ставить цели". Что означает "проявлять желания, ставить цели", если люди вступают в симбиоз чтобы, в первую очередь, быть вместе. Укрепить же это "вместе" могут не разные желания и цели, а близкие по содержанию. Естественно, у каждого могут быть и свои желания, и свои цели. И для укрепления союза ни тот, ни другой не должен мешать реализовывать эти желания и цели. Но какими могут быть эти желания и цели? Например, муж делает карьеру, а жена ему помогает. Но если жена делает карьеру, то и муж не должен ставить ей подножки.

В то же время, желания и цели каждого не должны быть такими, которые разрушали бы этот симбиоз или союз. Простой пример из книги Стивена Кинга "1922", в которой у мужа была цель – жить на ферме, расширяя ее; а у жены – переехать в город, продав свою часть фермы (ее наследство от ее родителей). Желания и цели оказались настолько разными, что это привело к тяжелым последствиям, которые разбили симбиоз этой пары. Вот почему для совместной жизни цели "симбиоза" должны быть либо близкие, либо одинаковые, чтобы не разрушали жизнь ни того, ни другого!

Думается, что жизненной целью "симбиоза" мужчины и женщины должно быть создание из двух "Я" и "Я" одно "Мы". Хотя автор и утверждает, что у "… человека, который находится в подчинении, теряется чувство к испытанию своего "Я" и своих желаний". Еще в одном случае автор не воспринимает местоимение "Мы": в модели отношений, когда в симбиозе "… человек, который подчиняет, очень нуждается в своем партнере и зависимость не осознается, а выдается за форму такой любви. Часто в таких парах проявляют физическое насилие. В симбиотических отношениях партнер, который причиняет боль и страдания, зачастую делает это неосознанно. Ключевая цель такого человека – власть. На что стоит обратить внимание в отношениях? Местоимение "Я" сменяется на "Мы".

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Невозможно согласиться с этим утверждением, поскольку за всю свою жизнь я видела "Мы" только в дружеских семейных отношениях, где правит бал не власть, а взаимопонимание и доброта! В тех же отношениях, где насилие и власть, нет места местоимению "Мы"! Там преобладает местоимение "Я": "Я сказал (сказала)! Будет так, как "Я" хочу! Кто тут главный – "Я".

Автор говорит: "Исследуйте, что доставляет вам радость, заполняйте жизнь позитивными эмоциями и двигайтесь по пути самореализации. Каждый из нас имеет право на собственную жизнь, и никто не вправе её у вас отбирать, чтобы подстраивать под себя". Но это рекомендации для законченных эгоистов. В симбиозе же, где царят доброта и взаимопонимание, каждый из партнеров прислушивается к другому и при необходимости подстраивается под другого: сегодня один, а завтра второй.

Безусловно, при наличии незанятого времени следует искать себе интересное занятие или хобби, но семейный заботы занимают иногда слишком много времени! Во всех случаях, вступая в симбиоз, создавая пару, где ты не один, важно культивировать новые качества отношений, которые базируются на доверии, прощении, терпении, смирении, договоренностях. Ключевым в таком симбиозе должен быть лозунг "Договариваться!", чтобы из двух "Я" и "Я" сложить одно "Мы"! Это очень сложно, но возможно при желании двух сторон.