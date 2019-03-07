8 марта –это не только праздник, когда женщинам положено дарить цветы и подарки. В этот день, кроме того, что ощущать любовь других, многие женщины могут вспомнить о том, насколько важно при этом любить самих себя!

Люди устроены так, что многим из нас полюбить врага легче, чем полюбить себя, поскольку свои недостатки, подкреплены отношением общества вообще, и отношением к тебе близких людей, в частности. Но если мужчина в нашем социуме ассоциируется со словом "сила", то женщина ассоциируется со словом – "любовь".

Но из-за смешения социальных ролей и стандартов, сегодня многие женщины взваливают на себя мужскую ответственность, мужскую решительность и мужскую силу. Выражается это в принятии бесчисленного количества обязанностей, при этом забывая, что женская природа, в плане чувств и эмоций, значительно более уязвима, чем мужская.

Любить всей душой дело, которым ты занимаешься, дом, в котором ты живёшь и людей, живущих с тобой рядом можно только если ты по-настоящему любишь себя! Стараться понравится кому-то своей силой, или успехом, для женщины – абсолютно бессмысленно, пока она не понравится себе сама. И поскольку красота внешняя для женщины первична, именно принятие своей красоты и неповторимости – есть основа позитивного к себе отношения!

Дальше включаем систему взаимоотношений с внешним миром, под названием "Рациональный эгоизм" и запоминаем несколько важных вещей:

1) Свою жизнь, любой человек, в-первую очередь живёт для себя. Растворяясь в других людях, пусть даже самых дорогих и близких, вы теряете свою индивидуальность. Стремясь соответствовать чьим-то желаниям и ожиданиям – вы, сами того не замечая, теряете уважение к себе! А потому, как бы дороги вам ни были чужое развитие, стремитесь расставлять приоритеты в отношениях с близкими так, чтобы они научились уважать ваше "Я"!

2) Женщинам, приносящим себя в жертву своим детям, мужьям, родителям, своей работе и т.д. спасибо никто никогда не скажет! И ждать благодарности бессмысленно! "Приносить себя в жертву" – это вообще ущербная психология! Поэтому всякую жертвенность решительно отставьте в сторону!

3) Делайте смело свой собственный выбор. Когда пред вами стоит выбор идти, например, в салон красоты, или бежать помогать тем, кто свои обязанности может и должен выполнить сам, без вашей помощи и участия, всегда делайте выбор в свою пользу.

4) Накрывая на стол, положите в тарелку самый большой и вкусный кусочек себе, тем более, что вы сами этот обед старательно готовили. И детям отдавая всё самое лучшее, полезно объяснять, что вы у них одна и не вечная! А потому не забывайте, и не стесняйтесь радовать себя различными слабостями и подарками, если уж ваш мужчина не может, или не хочет сделать этого сам.

5) Ориентируйтесь на свой вкус и своё мнение. Да, всем иногда хочется спросить мудрый совет, или услышать слова поддержки от окружающих, но выслушав все мнения и пожелания, учитесь принимать решение, исходящее в-первую очередь из ваших ценностей и интересов.

6) Меньше критикуйте себя и свою внешность! На любой свой недостаток, как внешний, так и внутренний, можно посмотреть, как на своё достоинство. Например, непоследовательность всегда можно оценить, как рациональную гибкость. А свою попу, далеко за пресловутые 90 сантиметров, как самую аппетитную часть своего роскошного тела!

7) Не стремитесь преодолевать все трудности в одиночку. Снимите с себя лишнюю нагрузку, и обратитесь за помощью к своему мужчине, когда она вам нужна. Если такового пока нет, учитесь обращаться к друзьям и коллегам. Взаимовыручка – это то, на чём стоит весь наш мир.

8) Не бегите сломя голову за успехом. Везде успевает тот, кто никуда не торопится! Только научившись жить в комфортном для себя ритме, вы сможете ощутить, как удача бежит за вами сама.

9) Возможность побыть одной, старайтесь использовать эффективно для своего удовольствия и развития. Занимаясь своими любимыми делами, вы пробуждаете в себе самые позитивные эмоции, которые в свою очередь, вызывают чувство любви и уважения к себе лучше любой чужой оценки со стороны!

Подытожив всё сказанное выше, могу, как мужчина, сказать следующее:

Любая из вас, женщин, заслуживает любви мужчин, уже хотя бы потому, что даже самые настоящие мужчины появляются на свет благодаря вам!

Когда любима и счастлива женщина – счастливы все вокруг! Но отдавая свою любовь кому-то, не забывайте и про себя! Бережно ухаживая не только за другими, но и за собой вы приносите огромную пользу для своих чувств, и отношений со всеми вокруг.

И если вы сейчас одиноки, возможно именно эта польза, принесёт в вашу жизнь того, кто начнёт ухаживать за вами!

С наступающим 8 МАРТА дорогие, любимые женщины!

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