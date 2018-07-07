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Марсело Морено
Марсело Морено
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Семь мужских иллюзий, которые разбились на ЧМ-2018

1.9т

Ожидание: Мужиков мало, а баб много, мужиков в 1000 раз меньше, чем женщин, а если отбросить алкоголиков, наркоманов и геев, то мужиков в 10000 раз меньше, чем женщин. Женщины, вперед, сражайтесь за нас и завоевывайте, а мы будем выбирать, и еще подумаем.

Реальность: мужчин и женщин в мире примерно равное количество. И если где-то есть небольшой перекос за счет более ранней мужской смертности, то он легко компенсируется приезжими гражданами.

Ожидание: Женщины по своей природе не хотят секса, а хотят только замуж и отношений. Женщины не испытывают влечения, сексуальной потребности, страсти, а только уныло приторговывают собой на СЗ. По крайней мере, мне все время такие попадаются.

Реальность: Женщины хотят секса точно так же, как и мужчины. Единственное различие состоит в том, как они видят процесс. Некоторые механические движения, которые мужчины почему-то называют сексом, для многих женщин являются скучной порнографией. А вот интересная интрижка с ухаживаниями и поцелуями под луной будоражит женский мозг не меньше мужского.

Ожидание: Все женщины меркантильны и торгуют единственным ценным, что у них есть – телом. Поэтому женское тело всегда стоит денег. Чтобы получить женщину, нужно обязательно заплатить. Либо сразу и наличкой – проститутке. Либо подарками и щедрыми ухаживаниям – обычной девушке. Либо в рассрочку – женившись.

Реальность: многие девушки с радостью и энтузиазмом занимаются сексом с мужчинами, даже не задумываясь о деньгах.

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Ожидание: Если денег нет, то женское тело можно получить обманом, мошенничеством, силой, или просто выклянчить. Вариант, что девушка сама захочет близости с привлекательным мужчиной безо всякого нажима с его стороны даже не рассматривается.

Реальность: если мужчина действительно понравился, женщина сама может легко инициировать контакт.

Ожидание: Мужик должен быть чуть красивее обезьяны. Женщинам совершенно безразлична мужская внешность. Это только мужчины выбирают половых партнеров по внешности. Поэтому мужик может быть лыс, вонюч и волосат, а вот женщина весом 63 килограмма навсегда выпадает из обоймы.

Реальность: мужская внешность, возраст, вес, запах, и прочие подобные параметры часто являются определяющими при выборе сексуального партнера.

Ожидание: Не имеет значения, как ты выглядишь, если у тебя язык подвешен. Девушку надо "убалтывать", развлекать, врать ей про любовь и отношения. После этого обманутая девушка, в надежде на брак, может выдать близость.

Реальность: оказывается, для того, чтобы нравиться женщинам в сексуальном плане, не обязательно даже говорить по-русски, тем более уж что-то обещать.

Ожидание: Всех женщин, которые нарушают сексуальные стереотипы, следует жестоко наказывать, заставлять страдать, шельмовать. Все общество, включая государственные структуры, должно подключить к этому процессу.

Реальность: всем пофиг, особенно государству.

И как теперь с этим жить?

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Марсело МореноМарсело Морено
Место
Россия
Объекты
СексОтношениямужчинаженщины
Источник
Источник:ЖЖ Марсело Морено
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
А что касается желания попробовать негра или латиноса, так любой мечтает о чем то необычном. Любой мужик так же не прочь попробовать негритянку и латинянку, а желательно обеих сразу))
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Вот не надо вот этого. Хотят, могут и готовы... Конечно, и могут и готовы. Но предпочитают ковыряться на сайтах знакомств, высматривая принцев и веря в удачу найти там самого-пресамого. Знаю немало замечательных мужчин: красавцев, работящих, рукастых. Но им попадаются стервы, не способные строить отношения и создавать семьи. А мягкие, кроткие девушки отвергают ухаживания таких мужчин, связываясь с пьяницами или тиранами, видно мечтая о сильной руке или доле спасительницы, и получают тумаки и затрещины. В общем - вас, баб, не понять нормальному мужику. И правду говорят, что все вы дуры
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