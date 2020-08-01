Сексолог рассказал о вреде поцелуев: в чем опасность

Ольга Веркалец Психология 03:20, 1.08.2020

Сексолог Владимир Шахиджанян заявил, что поцелуй не несет психологической или физической пользы.

Об этом эксперт рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва". Он отметил, что поцелуй – это средство невербального общения между двумя людьми.

"Никакой пользы от поцелуев я не знаю, а целоваться можно и нужно столько, сколько хочется. Перед прелюдией они более сочные, а обычные – они дразнящие и обещающие. Сколько ты получаешь микробов, столько и отдаешь", – рассказал сексолог.

Поцелуи не несут никакой пользы
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По словам эксперта, у человека во рту много микробов на языке, в слюне, на деснах и зубах. Если люди целуются, следовательно соглашаются обмениваться микробами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психолог объяснил, считаются ли изменой виртуальные отношения.

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