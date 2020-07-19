Сексолог назвал женские приемы, привлекающие мужчин
Прикосновения к волосам и другие знаки являются важным инструментом соблазнения. Иллюстративное фото / Pixabay
Существуют несколько невербальных приемов, которые привлекают мужчин к женщине.
Так, в этом, в частности, помогут волосы, которые являются символом женской силы и важным инструментом соблазнения, рассказал психолог и сексолог Илья Егоров в своем Instagram.
1. Запустив пальцы обоих рук в волосы, женщина демонстрирует мужчине тонкую романтическую натуру.
2. Частые прикосновения к своим локонам, когда девушка перемещает их из стороны в сторону, говорят о ее повышенном внимании к мужчине.
3. Если женщина открывает шею, разными движениями убирая с нее волосы, на языке млекопитающих, которые берегут шею и артерии, это значит, что она доверяет мужчине и хочет общения с ним.
Волосы являются символом женской силы и важным инструментом соблазнения Иллюстративное фото / Pixabay
4. Откинув волосы, обнажив плечи, вы позволите мужчине увидеть в вас страстную натуру, которая не против перейти к более близкому общению.
5. Накручивание волос на палец в глазах мужчины является знаком того, что с ним хотят близости.
6. Если двумя руками вы отбрасываете волосы назад, это, как правило, привлекает внимание мужчины к вашей груди.
7. И наоборот, если вы часто проводите пальцем по лбу, убирая волосы в сторону, это будет признаком стеснительной и строгой натуры, которая во всем придерживается консервативных взглядов.
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