Сексолог назвал женские приемы, привлекающие мужчин

Прикосновения к волосам и другие знаки являются важным инструментом соблазнения. Иллюстративное фото / Pixabay

Существуют несколько невербальных приемов, которые привлекают мужчин к женщине.

Так, в этом, в частности, помогут волосы, которые являются символом женской силы и важным инструментом соблазнения, рассказал психолог и сексолог Илья Егоров в своем Instagram.

1. Запустив пальцы обоих рук в волосы, женщина демонстрирует мужчине тонкую романтическую натуру.

2. Частые прикосновения к своим локонам, когда девушка перемещает их из стороны в сторону, говорят о ее повышенном внимании к мужчине.

3. Если женщина открывает шею, разными движениями убирая с нее волосы, на языке млекопитающих, которые берегут шею и артерии, это значит, что она доверяет мужчине и хочет общения с ним.

Волосы являются символом женской силы и важным инструментом соблазнения Иллюстративное фото / Pixabay

4. Откинув волосы, обнажив плечи, вы позволите мужчине увидеть в вас страстную натуру, которая не против перейти к более близкому общению.

5. Накручивание волос на палец в глазах мужчины является знаком того, что с ним хотят близости.

6. Если двумя руками вы отбрасываете волосы назад, это, как правило, привлекает внимание мужчины к вашей груди.

7. И наоборот, если вы часто проводите пальцем по лбу, убирая волосы в сторону, это будет признаком стеснительной и строгой натуры, которая во всем придерживается консервативных взглядов.

Ранее OBOZREVATEL публиковал психологический тест всего на одну минуту: какой вы человек?