Фраза о том, что за успешным мужчиной всегда стоит умная женщина, не смотря на свою заезженность, все же имеет реальный смысл. Только, что именно является этой самой силой, каждый понимает по-своему.

Чтобы стимулировать мужчину двигаться вверх, по карьерной лестнице, мало быть просто заботливой женой и первоклассной хозяйкой, нужно стать для своего избранника музой. Соединять эту роль с десятками других (мамы, жены, сотрудника, руководителя и т.) достаточно сложно, но возможно.

Согласно типу поведения можем, как любители автомобильной тематики, разделить дам на женщину-"тормоз" (простите), и женщину-"мотор".

Итак, женщина, тормозящая развитие своего избранника:

Стремится взять всю инициативу, при решении любых вопросов на себя. Все попытки мужчины принять самостоятельное решение пресекаются на корню. Не оставляя мужчине право выбора, такие женщины часто начинают вести себя агрессивно. Агрессия – это то, что отталкивает от женщин подавляющее большинство мужчин. Агрессия представляет собой, сугубо мужскую особенность, но многие женщины этого просто не понимают. Они не осознают, что, чувствуя женскую агрессию, мужчина видит рядом с собой, на уровне эмоций, представителя своего, а не женского пола.

Бесконечно капризничает и озвучивает претензии. Когда женщина постоянно высказывает своё недовольство, или, выражаясь простым языком, "пилит" своего мужчину, она таким образом, сбивает его самооценку, в его же собственных глазах. А капризы – неуместные или не исполнимые желания – лишь ещё больше усугубляют ситуацию, в которой мужчина выставляется, как "неспособный" удовлетворить актуальные женские потребности.

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И, наконец, когда женщина критикует мужчину не за конкретные поступок, а начинает унижать и обесценивать его, как человека, тогда это быстрее всего приводит к самым плохим последствиям. Мужчина, после таких нападок, начинает замыкаться в себе, устанавливая непроницаемую стену холодного молчания. И за этой стеной, тихо погибают его позитивные устремления, а также самые тёплые чувства, когда-то соединявшие двух людей.

Женщина- "мотор", которая сделает даже из самого простого "седана" настоящий "спортивный болид", обладает следующими качествами:

Верность и преданность. В эпоху массового потребления, эти качества никогда не станут товаром. Это самые ценные качества в женщине, которые всегда будет ценить любой мужчина. Знать, что твоя избранница, что бы с тобой ни случилось, никогда тебя не предаст, многих мужчин, без преувеличения, окрыляет. Для многих, эти два качества перекрывают даже красоту и сексуальность женщины. Кроме того, это глобально добавляет уверенности.

Уважение мужской точки зрения. Умение понять, что мужчине важно и нужно самому принимать ответственные решения, и не пытаться подавить его, а наоборот, поддержать в трудную минуту – ещё одно важное женское качество.

Коммуникабельность. Женщина, находящаяся рядом с успешным мужчиной, должна своим обаянием, и умением общаться, помогать своему избраннику расширять и укреплять поле своих профессиональных и личных контактов.

Умение правильно инвестировать деньги и время. Если цели, на которые женщина направляет мужчину витают исключительно в области покупки нового дивана (квартиры, авто, кольца с бриллиантом), то загнанный этими "сверхзадачами" человек перестанет мечтать и мыслить стратегически. Женщина-"мотор" мечтает вместе с мужчиной, инвестируя деньги в образование всей семьи, поиск сфер и карьерных позиций для максимального раскрытия потенциала мужчины.

Относительно времени, женщина-муза даст мужчине время почитать любимую книгу, или журнал вместо траты выходного дня на ремонт тумбочки (ее он и сам исправит, когда захочет).

Расставляя приоритеты в своём развитии и мужчина, и женщина должны отталкиваться от общих целей и задач, которые, в перспективе, должны быть достигнуты. Когда эмпатия у двух людей, создавших семью, присутствует на всех трёх уровнях – эмоциональном, интеллектуальном и социальном, то их совместное движение от одного успеха к другому становится просто элементарной данностью. А, когда все расходы и доходы, без споров и разногласий, направляются в созидательное русло, он становится просто неизбежным.

Сексуальность. Ученые доказали, что переговоры и собеседования у мужчин проходят удачнее, если с утра он вместе с кофе получил энергетический заряд от секса с любимой женщиной. Эксперты связывают секс с уверенностью в себе, которая способствует максимально позитивному психологическому настрою. Женщина, которая даже после 10 лет брака обожает секс со своим мужем, помогает ему чувствовать себя нужным, уверенным и сильным.

Умение, ПРАВИЛЬНО, не давлением и хитростью, а чуткостью и интуицией, корректировать и подсказывать своему мужчине правильность выбранного им пути, является важнейшим элементом, завершающим оптимальную конструкцию успешных взаимоотношений мужчины и женщины, стремящихся развиваться и поддерживать друг друга в любых жизненных обстоятельствах.

Как отличить мудрую от хитрой. Коллегам по мужскому цеху, лишь замечу, что наиболее скептически в отношениях с женщиной, надо относиться к беспочвенным похвалам и комплиментам в свой адрес. Мудрость: "Если женщина говорит мужчине, что он самый умный, значит она поняла, что второго такого дурака ей не найти." – ещё никто не опроверг! Женская хитрость – качество универсальное. А будет оно применено во благо, или во вред мужчине, зависит только от её, женской, воли, которая, вне всякого сомнения, способна повлиять на любые близкие отношения, и сделать успешным даже не вполне уверенного в себе мужчину.