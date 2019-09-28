Рош ха-Шана-2019: как можно поздравить с еврейским Новым годом

С 29 сентября по 1 октября 2019 года иудеи всего мира отмечают важный праздник – Рош ха-Шана.

OBOZREVATEL предлагает узнать о традициях и особенностях еврейского Нового года, как его отмечать, а также, как поздравлять друг друга с праздником.

Как отмечать Рош ха-Шана – традиции праздника

Рош ха-Шана LiveInternet

В этот день принято приветствовать друг друга словами "Шана Това" ("Хорошего года"). Такое событие призвано подвести итоги прошедшего года, построить планы на будущее, помириться, покаяться. В синагогах обычно проходят особые службы.

На Рош ха-Шана существует традиция – играть на ритуальном музыкальном инструменте – шофаре. Это бараний рог, который призывает к покаянию. Также евреи собираются у проточной воды, куда после молитвы бросают содержимое карманов, чтобы избавиться от грехов.

Рош ха-Шана – игра на шофаре

Едят в этот праздник обычно сдобный хлеб – хала, макая в мед. Среди фруктов традиционными являются яблоки и гранаты. На стол также выставляется рыба. А вот горькая и кислая еда, а также орехи – не должны украшать стол.

Рош ха-Шана – поздравления в прозе и открытки

Мы счастливы поздравить вас с праздником Рош ха-Шана и пожелать нового плодородного года, больших творческих и деловых побед, благополучия в семье и здоровья каждому! Сладкой жизни и не знать бед!

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С наступлением нового цикла, с наступлением Рош ха-Шана, пусть мы все будем вписаны в Книгу жизни! Сегодня не просто дата, не просто еще один и еще один праздник, сегодня тот миг, когда мы прощаемся со старым и переходим к новому. Пусть же наши жизни сияют счастьем и радостью.

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Пришла пора задуматься о прожитых годах и отпустить все мрачные мысли, в праздник Рош ха-Шана прошу тебя забыть свои неудачи и наполнить своё сердце добротой. Желаю мира и любви в семье, желаю счастья в полном достатке. Пусть тебе будут прощены все грехи, пусть для тебя откроется новый путь — путь праведной радостной жизни.

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Мы счастливы поздравить вас с праздником Рош ха-Шана и пожелать нового плодородного года, больших творческих и деловых побед, благополучия в семье и здоровья! Сладкой жизни и не знать бед!

Еврейский Новый год – Рош ха-Шана – открытки

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября стало известно, что публичный порядок в Умани начали обеспечивать более 550 украинских полицейских, прибывших в составе сводного отряда. Дело в том, что ожидалось приезда около 40 тысяч паломников на еврейский Новый год.

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