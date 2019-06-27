В патриархальном мире существует множество неписаных правил для мужчин. И одно из них - это не быть подкаблучником.

Ни в коем случае не позволять женщине командовать собой. Побеждайте в спорах, отстаивайте свою правоту, защищайте свои мужские принципы, не отбивайтесь от стаи из-за юбки, не уступайте ни грамма в своих убеждениях…. и много-много других.

Как семейный психолог я часто наблюдаю как это выглядит со стороны. Приходят пары на терапию и в стенах кабинета все эти “мужские” принципы начинают кричать и вопить:

А почему я должен?

А я имею право.

Мы мужики такие, это природа

Раздуваешь скандал на ровном месте

Навязываешь свое мнение…. и прочая и прочая...

За всеми этими фразами кроется одно: “Я не хочу вкладывать в отношения много энергии - это не мое мужское дело. Тебе это больше нужно чем мне, ты женщина - ты и меняйся, ты и подстараивайся, я - такой и принимай меня какой я есть. Я хочу чтобы мне было хорошо в отношениях - но это твое, женское дело”.

Ну и коронное: меня все устраивает, а если тебя нет - работай над собой!

Смысл один: Если хорошо - то это моя, мужская, заслуга. Если плохо - то это твоя (женская) вина.

Но в отношениях всегда участвуют оба, разве нет? Это всегда обоюдный процесс, требующий двух участников (как и в сексе). Потому и принимать решения должны двое.

Есть простой тест, который мы даем парам в нашем Центре на уровень удовлетворенности отношениями. Часто у женщин он показывает сильную неудовлетворенность отношениями, а у мужчин - наоборот. То есть женщины много вкладывают усилий, чтобы партнеру было хорошо, но не получают такого же отношения взамен. И конечно приходят в упадок и разочарование.

И это правда. Часто браки держатся на хрупких женских плечах. Хорошо вам сейчас с ней? Скорее всего это не ваша заслуга... Уже плохо вам с ней? Скорее всего это ваша "заслуга". Вы давно перестали вкладывать в отношения и ваша женщина эмоционально истощилась и опустошена. Дело теперь за вами - вы еще можете успеть все вернуть и наладить если проявите напор и правильные действия.

Исследования показывают, что даже в первые месяцы брака мужчины, которые позволяют женам командовать в отношениях, в итоге получают намного более счастливые отношения. Вероятность развода или разрыва отношений для них меньше, чем для мужчин, которые противятся влиянию жены или партнерши. Делайте выводы, джентльмены. Если муж или партнер начинает “бузить” и оспаривать власть женщины в отношениях, то вероятность разрыва прыгает к 81% .

Что же значит “позволить командовать женщинам в отношениях”? И что значит “признать власть женщины в отношениях”?

Для женщин отношения обладают большой ценностью, они борются за них до последнего: сонастраиваются с партнером, глубже понимают свои эмоциональные потребности, а часто и потребности партнера. Так устроен их мозг, их психика. В этих делах женщины существенно опережают мужчин. Также они больше вкладываются в отношениях, инвестируют больше усилий и ресурсов. И потому в своих выводах и обобщениях они в большинстве случаев правы.

Женщины подмечают малейшие нюансы в интонациях и эмоциях, они интуитивно чувствуют когда вы отдалились друг от друга, не цените, как раньше, остыли в сексе, избегаете общения, не смотрите в глаза, перестали реагировать на замечания, не обращаете внимания на ее потребности и ваших общих детей...Эти и еще миллион оттенков отношений женщины замечают и держат в уме. Осознанно или бессознательно.

Удивлены? Понаблюдайте за своими партнершами, женами, подругами… Самые смелые могут спросить напрямую. Уверяю вас, вы будете поражены как проницательны и глубоки могут быть женские ощущения.

Осознайте эту мощь и отдайтесь этой власти. Отношения - это женская территория и они там правят. Просто доверьтесь и результат не заставит себя долго ждать - однажды вы очнетесь в счастливых партнерских отношениях. Ведь если женщинам в отношениях не нужно бороться, они начинают творить и созидать… А это всегда очень красивый процесс!

Но помните, что все вышесказанное не касается отношений с незрелыми, инфантильными женщинами-детьми, жертвами домашнего или сексуального насилия, женщинами с поломанной (религиями или воспитанием) моралью и пр. Но и в таких случаях все можно наладить, обратившись к семейному психологу.

Ваш эксперт по отношениям!

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал