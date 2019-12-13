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13 декабря • обновлено в 08:42
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Сергей Русов
Сергей Русов
Психолог Все статьи автора

Пятница 13-е: прочь суеверия

1.6т

В Пятницу 13-ого самое время поговорить о суевериях и приметах. У каждого в жизни много желаний, и одно из основных – стабильное и успешное существование.

Но для того, чтобы наши цели и задачи раз за разом завершались успехом, многим людям недостаточно просто совершать для этого все необходимые действия. Наш мир огромен и в некоторых аспектах, по-прежнему не объясним, но желание поступать правильно и максимально эффективно, особенно при принятии сложных решений, заставляет многих верить в различные мистические вещи: приметы, знаки, талисманы и т.д. За всем этим скрывается элементарное желание освободиться от тревоги и печали по поводу возможных неудач.

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А происходит такое освобождение при помощи двух элементов нашего поведения, от которых я и призываю избавляться:

1) Гиперконтроль – этострастное стремление заставить замереть, и максимально подчинить своей воле, очень подвижный и динамичный окружающий мир. Когда мир вокруг статичный, а не динамичный им намного легче управлять. Люди, обожающие всё контролировать уверены, что их безопасность и успех целиком зависят от их бдительности и осторожности. Если данный контроль ослабевает, человек начинает ощущать беспокойство, будто всё может пойти наперекосяк, что неминуемо приведёт к катастрофе.

Но опасность такого поведения в том, что в своей самой крайней и тяжёлой форме оно переходит в О.К.Р. – обсессивно-компульсивное расстройство личности, которое выражаться в избавлении от хронических тревожных мыслей (обсессий) с помощью навязчивых ритуальных действий (компульсий). Простой пример: человек, которого постоянно донимают мысли, что в его отсутствии в доме может вспыхнуть пожар, перед тем, как уйти не просто проверяет выключена ли на кухне плита, а ещё и в строгой последовательности, по несколько раз, пересчитывает ручки включения конфорок. Только чётко выполнив данный "ритуал" необходимое количество раз, человек наконец успокаивается и может отправится по своим делам. Становится понятно, что в острой форме, такое поведенческое расстройство может ставить вопрос о психическом здоровье человека. Для ослабления и исправления данной патологии мы психологи используем методы поведенческой коррекции и рациональной терапии, а в случае диагностированного психического расстройства в ход идёт медикаментозное лечение, уже под руководством психиатра.

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2) Магическое мышление. В отличии от гиперконтроля, это гораздо более распространённая и относительно лёгкая форма девиации, которая, например, позволяет некоторым людям, скажем не любящим мыть руки, прогнозировать прибавление у себя денег, в моменты, когда у них чешется правая ладонь, а терять свои кровные из-за простого свиста (не уточняя каким местом этот звук был издан). Или увидев перебежавшую дорогу чёрную кошку, менять маршрут своего движения, даже если кошка бежала без пустых вёдер в лапах. Они также могут думать, что возвращаться домой плохая примета, даже если вспомнили, что оставили там включенным утюг. Примитивная вера таких людей в могущество своих мыслей и действий может подкрепляться на уровне жизненной философии и культуры. Для меня наиболее ярким примером здесь является практика Фэн-шуй, а также крайняя религиозная экзальтированность. Фиксируя в памяти особенные моменты и события, произошедшие на пути своего следования к успеху либо провалу, суеверные люди часто сами начинают придумывать для себя приметы. И это становиться для них ещё одной личной традицией.

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Подытожив всё выше сказанное считаю важным подчеркнуть, что любые суеверия и приметы существуют и работают только для тех, кто в них верит!

Любой из нас, опираясь на свои знания и опыт сам способен ставить себе цели и достигать их, без всякой магии и мистики. Помогает здесь конкретно поставленная задача, и чёткий план действий по её выполнению. Конечно, такой рациональный путь к желаемому результату может занять уйму времени и отнять много сил. Но, как показывает практика, подкова гораздо чаще приносит счастье тем, кто пашет как лошадь, а не тем, кто просто на удачу вешает её на свою дверь. А потому искренне желаю вам крепкой веры в собственные силы и рационального взгляда на жизнь!

Будьте здоровы!

И благодарю за внимание!

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Тег
Психология
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