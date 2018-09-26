Не терпи

Отношения с нелюбимым человеком, не нужно ничего склеивать и на что-то надеяться. Латать, зашивать - не нужно мнимых заплаток. Завершай ненужные связи, заканчивай работать в том месте, от которого ты не кайфуешь. Заканчивай ненужный тебе разговор. Вставай и уходи от тех, кто неприятен. Зачем обманывать себя? Зачем терпеть? У тебя одна жизнь и тебе решать, как ее проживать. Не копи всякий хлам нигде. Только самое действительно нужное и красивое пусть окружает тебя.

Не спеши

Иногда необходимо больше времени, чтобы подумать глубже и услышать внутри себя действительно что-то важное. Тебе некуда спешить, ты не реактивный самолет – ты человек. Имеешь право на свои ошибки, но лучше все делать размеренно, неспешно. Поспешишь – людей насмешишь. Да и куда? Жизнь всегда идет своим чередом. Так, что прекращай "проскакивать" на мигающий желтый и летать 120 в час по городу. Спасут ли сэкономленные 5-7 минут тебя? Нет.

Не ври

Себе, своим детям, людям вокруг. Правдивое слово не требует поручителя. Ложь можно скрыть только на время. В любом случае, позже это все вылезет в том месте, в котором ты не ожидаешь. Жить в собственном мире иллюзий, возможно, и приятно, но до поры до времени. Завалится – как карточный домик, будет потом больно и пусто.

Не надейся

Ни на кого, кроме себя. Если так разобраться, ты никому не нужен/ не нужна, кроме себя. Никто тебе ничего не должен. Все остальные догмы – это твоя личная инициатива. Не надейся на обстоятельства и на "звезды, которые возможно как-то сложатся, как надо". Не сложатся. Ты строишь сам все вокруг себя.

Не болей

Это очень просто - не болеть. Потому что человек рожден, чтобы быть здоровым. Тебе ничего не мешает вставать утром на час раньше в спортзал, питаться правильно, больше двигаться. Лень порождает все болезни, как ума, так и физические. Для лени вообще не подберёшь доброго слова, но особенно удручает леность мысли.