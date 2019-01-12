''Пьяные'' звонки бывшим: стало известно, кто грешит этим больше

Одно из ведущих мировых приложений для свободного и безопасного общения Viber подвел итоги прошедшего года и поделился результатами исследования активности украинских пользователей.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ведомства, в состоянии алкогольного опьянения экс-возлюбленным отправляют сообщения 34% граждан.

При чем большую склонность к переписке с бывшими имеют именно мужчины. 40% пользователей предпочли бы иметь функцию отключения Viber при таком состоянии, а около трети опрошенных считают, что такая функция уже существует — мозг.

Уточняется, что в случае, если "блокировка" не сработала и сообщение доставлено, его можно удалить в любое время. Функцией удаления сообщений пользовался каждый третий украинец, а регулярно удаляют сообщения "для всех" почти каждый пятый пользователь. При этом женщины чаще "чистят" переписку. Такая функция популярнее среди украинцев от 25 до 40 лет.

Количество зарегистрированных в 2018 году составило во всем мире более 1 млрд человек, а в Украине – 97% всех владельцев смартфонов.

54% жителей страны предпочитают звонить, а 46% — писать. При этом мужчины первую функцию выбирают чаще женщин: около 57%. Около 28% звонят более 10 раз в день, а еще половина – больше 10 раз в день пишут в мессенджерах.

Частота звонков зависит от возраста: молодежь отправляет сообщения. Пользователи до 18 лет звонят в день 3 или меньше раз, треть старше 25 лет – более 10 раз. Активнее всего пишут украинцы от 18 до 25 лет.

Эмодзи и стикеры отправляют больше мужчины, чем женщины, а их отсутствие считается обидными для 10% мужского населения и для 5% женского. Переписка без стикеров огорчит каждого десятого пользователя от 18 до 25 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были раскрыты фразы, которые выдают женатого мужчину.

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