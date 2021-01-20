Психотерапия Переживанием – чудо или закономерность?

Метод Психотерапии Переживанием стал одним из самых эффективных в гештальт-терапии за последние годы. Автор и создатель Игорь Погодин в подробностях объясняет, как он работает, и в чем основные причины успеха.

Психотерапия Переживанием – мой авторский метод, основанный на диалогово-феноменологической модели гештальт-терапии. Я открыл универсальный алгоритм, который одинаково полезен людям с любыми целями – от молодых девушек, ищущих настоящую взаимную любовь, до бизнесменов, желающих улучшить свои финансовые показатели.

Студенты Академии практической психологии, которые активно изучают Психотерапию Переживанием, часто называют этот метод чудотворным. Почему? У всех разные причины:

Кто-то налаживает отношения со старым другом, при чем друг первым делает шаг к примирению.

Кто-то получает повышение в должности на работе, не предпринимая для этого никаких конкретных действий.

Кто-то получает в разы большее внимания от мужа, который несколько последних лет практически не обращал внимания на жену.

То, что люди не делают ничего конкретного для таких результатов, действительно кажется чудесным. Но ничего магического в этом нет. Это закономерная реакция мира на изменения, которые происходят с личностью. Человек начинает по-другому осознавать себя. Психотерапия Переживанием – это:

Инструмент, помогающий самостоятельно менять свою жизнь, внедряя понятные и простые способы.

Способ превратить жизнь в кайф и начать получать удовольствие прямо здесь и сейчас, а не в призрачном будущем.

Универсальный метод решения любых жизненных трудностей и проблем, используя только свой внутренний ресурс.

Человек начинает по-другому относится к жизни. Жизнь начинает по-другому относится к человеку. Это закономерность.

В чем заключается основная задача гештальт-терапевта

В каждом человеке есть личность. Психотерапевт – эксперт, разбирающийся в личности. Он направляет вас и задает правильный вектор. Подсказывает, где вы сбились с пути и что нужно сделать, чтобы вернуться. Это происходит в диалоге. Задача клиента – рассказывать. Говорить о детстве, юношестве. Рассказывать, что произвело впечатление и запомнилось.

Гештальт-терапевт дает обратную связь. Применение Психотерапии Переживанием терапевтом позволяет клиенту начать по-настоящему жить свою жизнь. Диалогово-феноменологическая модель значительно повышает уровень осознанности. Человек начинает:

Ощущать каждую секунду

Жить здесь и сейчас.

Проявлять свои чувства и эмоции.

Появляется ощущение свободы. Многие описывают это так:

"Дышать становится легче".

"Будто открываются глаза".

"Ощущение, что я проснулась после долгих лет сна".

Именно ради таких отзывов и создавалась Психотерапия Переживанием. Взяв за основу диалогово-феноменологическую модель, я годами модернизировал и улучшал ее, пока не довел до нужного вида. И сегодняшние результаты впечатляют даже меня самого.

Я рад, что рынок получает экспертов, освоивших эту модель. Выпускники Академии практической психологии сразу после обучения находят своих клиентов и работают за достойную плату. Потому что умеют делать жизнь людей лучше.

Я в подробностях раскрываю основные методы работы гештальт-терапии на своем YouTube-канале. Вы можете бесплатно внедрять их в свою жизнь уже сейчас. Попробуйте.