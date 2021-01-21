Психолог рассказала, почему важно чаще обниматься

Юля Ухина Психология 13:56, 21.01.2021 Обновлено: 13:57, 21.01.2021

Украинский психолог, эксперт шоу "Від пацанки до панянки" (Новый канал) Наталия Борисова заявила, что объятия помогают снять напряжение и повысить устойчивость к стрессам.

Также Борисова добавила, что во время этого процесса в крови человека увеличивается количество гемоглобина, что позволяет легче переносить болезни и нагрузки. Поэтому она посоветовала чаще обниматься с близкими. Такими подробностями эксклюзивно с OBOZREVATEL поделилась пресс-служба "Нового канала".

"Во время объятий меняется иммунная система нашего организма. В крови увеличивается количество гемоглобина, что позволяет легче переносить болезни и нагрузки. После объятий снимается напряжение, и повышается устойчивость к стрессам. Человек, который чаще обнимается, лучше справляется с неприятными событиями, депрессией", – рассказала психолог.

Почему важно чаще обниматься
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Кроме того, как отметила Борисова, во время объятий выделяются такие вещества, как эндорфин (гормон счастья) и нейромедиатор окситоцин. Они повышают не только настроение, но и чувство безопасности. А также приносят удовольствие.

"Не секрет, что объятия играют важнейшую роль в отношениях между мужчиной и женщиной. Когда между ними возникают амурные чувства, они стараются чаще касаться друг друга, чтобы подарить и себе, и партнеру приятные ощущения. Не зря говорят, что у влюбленных словно "вырастают крылья" от эйфории – все это тоже от бурного вырабатывания упомянутых нами веществ", – подытожила она.

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