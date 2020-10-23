Психолог рассказала, от каких женщин никогда не уходят мужчины

Многие женщины отчаянно боятся одиночества, поэтому всеми силами пытаются угодить мужчине, выполнить все его прихоти. Надеются и верят, что он никогда от них не уйдет, но он все равно почему-то заканчивает отношения.

В связи с этим психолог Елена Шершнева поделилась, как не допустить, чтобы мужчина даже подумал о расставании. О том, от каких женщин не уходят партнеры, специалист рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL.

Не считают, что от них можно уйти

По словам психолога, самодостаточные и уверенные в себе женщины не считают, что от них можно уйти. А тем более "бросить", "оставить". Ведь они не вещь, не ребенок, не домашнее животное. Они понимают, что жизненные пути людей могут расходиться. И это совершенно нормально.

Когда так происходит, такие женщины не обесценивают ни себя, ни бывшего партнера, ни весь противоположный пол. Они учатся еще большей адаптивности и любви к себе.

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У них нет программы "мужчины уходят"

Такие женщины просто живут и радуются жизни. Общаются с другими людьми, занимаются любимым делом, следят за здоровьем, пробуют новые хобби, путешествуют, развиваются. Они не зацикливаются на том, чего еще не случилось или вообще не произойдет, поэтому на них такая программа не срабатывает.

"Да, они не хотели бы расстаться с любимым человеком. А еще не хотели бы попасть под сокращение на работе. Или чтоб дом пострадал от пожара. При этом они не листают на досуге трудовой договор и вряд ли ходят на курсы пожарной безопасности", – отметила Шершнева.

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Уходят первые

В данном случае понятие "уходят первыми" – не значит действуют на опережение. Сильные женщины уходят из отношений, которые изжили себя и больше не возвращаются к ним.

"Если лошадь сдохла – они вовремя с нее слезают. Если у мужа появилась любовница – они идут не к гадалке, а к адвокату. Если отношения изжили себя – они меняют не белье в спальне, а свою жизнь. Ну а на лошадь, которая изначально склонна к абьюзным играм, они даже не залезают. Подчеркну: "уходят первыми" – не значит действуют на опережение", – подытожила специалист.

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