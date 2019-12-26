Нет праздничного настроения? Психолог дала совет на Новый год

Психолог Елена Рыхальская рассказала, что перед Новым годом нужно постараться исключить из своей жизни токсичную информацию и токсичных людей.

Она пояснила, что зачастую настроение зависит от окружающего мира, передает УНИАН.

"В преддверии праздника все это нужно постараться исключить из своей жизни. Да, люди могут быть очень близкими, и если вам будет неудобно с ними не разговаривать, то сократите общение или старайтесь не поддерживать негативные темы. Не стоит вести беседы с токсичными людьми рано утром, когда день начинается, и поздно вечером, перед сном. С каким настроением мы засыпаем – с таким и проснемся. Если мысль была отрицательной, то всю ночь наша психика, хоть и в замедленном режиме, работает в этой плоскости", – объяснила Рыхальская.

Также она посоветовала меньше смотреть программ и новостей с негативным оттенком. А чтобы поднять себе настроение нужно радоваться даже мелочам.

"У вас есть любимые конфеты – съешьте их, нравится какая-то песня – включите ее, чаще в течение дня себя балуйте, включайте "здоровый эгоизм", – отметила Рыхальская.

Психолог подчеркнула, что настроение лучше всего создавать с самого утра.

Новый год

Как сообщал OBOZREVATEL, психолог пояснила, что распространенная привычка интернет-пользователей подолгу листать ленту новостей сильно повышает утомляемость человека.

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