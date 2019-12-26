Главная Новости
26 декабря • обновлено в 03:23
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Психология

Нет праздничного настроения? Психолог дала совет на Новый год

874
Читать материал на украинском

Психолог Елена Рыхальская рассказала, что перед Новым годом нужно постараться исключить из своей жизни токсичную информацию и токсичных людей.

Она пояснила, что зачастую настроение зависит от окружающего мира, передает УНИАН.

"В преддверии праздника все это нужно постараться исключить из своей жизни. Да, люди могут быть очень близкими, и если вам будет неудобно с ними не разговаривать, то сократите общение или старайтесь не поддерживать негативные темы. Не стоит вести беседы с токсичными людьми рано утром, когда день начинается, и поздно вечером, перед сном. С каким настроением мы засыпаем – с таким и проснемся. Если мысль была отрицательной, то всю ночь наша психика, хоть и в замедленном режиме, работает в этой плоскости", – объяснила Рыхальская.

Новости
Почему на Новый год мы украшаем ёлку: что означают рождественские символы

Также она посоветовала меньше смотреть программ и новостей с негативным оттенком. А чтобы поднять себе настроение нужно радоваться даже мелочам.

"У вас есть любимые конфеты – съешьте их, нравится какая-то песня – включите ее, чаще в течение дня себя балуйте, включайте "здоровый эгоизм", – отметила Рыхальская.

Психолог подчеркнула, что настроение лучше всего создавать с самого утра.

Новый год

Новый год

Как сообщал OBOZREVATEL, психолог пояснила, что распространенная привычка интернет-пользователей подолгу листать ленту новостей сильно повышает утомляемость человека.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Тимур Григоренко
Теги
Психология Новый Год-2020
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги