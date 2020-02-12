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12 февраля • обновлено в 13:25
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/ Психология

Психолог раскрыла смысл красного платья Савченко

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Психолог Нелли Верховская назвала видео экс-народного депутата Надежды Савченко о купании в красном платье в Северном Ледовитом океане нелепой попыткой привлечь к себе внимание.

"Внимание зрителей, внимание электората и внимание сексуальное". Об этом она рассказала OBOZREVATEL.

"Почему нужно лезть в красном платье в океан? Если смотреть объективно, уважаемой Надежде нечем похвастаться без платья. Человек не следит за собой, но при этом хочет привлекать внимание. Единственный способ для человека, который не увлекается спортом, диетами и прочим, но пытается привлечь к себе внимание, это нарядиться в красную тряпку", – пояснила психолог.

Надежда Савченко искупалась в Северном Ледовитом океане

Надежда Савченко искупалась в Северном Ледовитом океане

Скриншот видео

Новости
В красном платье в океан, с чокером на ТВ: самые странные шалости Надежды Савченко

Таким образом, посыл, который подсознательно хотела донести Савченко, по мнению Верховской, можно сформулировать так: "Во-первых, посмотрите на меня, во-вторых, посмотрите на меня с желанием".

Как писал OBOZREVATEL, бывший народный депутат Надежда Савченко похвасталась купанием в Северном Ледовитом океане. На видео она окунается в океан в длинном красном платье. "Если ты на краю света, не теряй момент!" – написала она.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Надежда Савченко Нелли Верховская
Место
Украина
Теги
Красота Секс
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Посмотреть с желанием - это уже слишком! Даже в холод выпить столько не получиться!
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