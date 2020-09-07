Пять главных ошибок мужчин в отношениях: психолог дал советы

Психолог рекомендует не допускать подобных ошибок, чтобы не разрушить отношения. Фото: Pixabay

Ошибки мужчин в отношениях часто становятся причиной того, что женщина беспокоится, злится или просто уходит.⠀

Психолог Александр Шахов в своем Instagram перечислил самые распространенные такие ошибки:

Нарушение обещаний. Женщина в этом случае не может положиться на мужчину, боится, что он может в любой момент ее подвести. В результате возникают претензии, скандалы, истерики.

Пренебрежение. Мужчина, который не считается с мнением женщины, проявляет неуважение в обществе по типу "так это же бабы", поступает низко. Сюда также можно отнести желание в постели удовлетворить только себя.

Уход от ответственности . Настоящий мужчина молча решает проблему, кто бы ее не создал, и при этом не ищет виноватых, не ноет и не жалуется.

Игнорирование женских обид . Когда женщина обижается, злится или игнорирует, часто мужчина предпочитает убежать, спрятать голову в песок, сделать вид, что все нормально или злится в ответ. Но все это только усугубляет проблему.

Отсутствие поддержки. Мужчина, который не позаботился о женщине, если она попросила о помощи, не вызывает доверия.

Психолог также посоветовал мужчинам быть честными самим с собой и задать себе вопрос: "Какие я допускаю ошибки и что я могу изменить прямо сейчас?" Только так можно добиться успеха, и не только в отношениях, подчеркнул специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван возраст, в котором мужчины и женщины наиболее привлекательны.

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