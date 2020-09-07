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Пять главных ошибок мужчин в отношениях: психолог дал советы

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Психология
1,0 т.
Психолог рекомендует не допускать подобных ошибок, чтобы не разрушить отношения

Психолог рекомендует не допускать подобных ошибок, чтобы не разрушить отношения. Фото: Pixabay

Ошибки мужчин в отношениях часто становятся причиной того, что женщина беспокоится, злится или просто уходит.⠀

Психолог Александр Шахов в своем Instagram перечислил самые распространенные такие ошибки:

  • Нарушение обещаний. Женщина в этом случае не может положиться на мужчину, боится, что он может в любой момент ее подвести. В результате возникают претензии, скандалы, истерики.

  • Пренебрежение. Мужчина, который не считается с мнением женщины, проявляет неуважение в обществе по типу "так это же бабы", поступает низко. Сюда также можно отнести желание в постели удовлетворить только себя.

  • Уход от ответственности. Настоящий мужчина молча решает проблему, кто бы ее не создал, и при этом не ищет виноватых, не ноет и не жалуется.

  • Игнорирование женских обид. Когда женщина обижается, злится или игнорирует, часто мужчина предпочитает убежать, спрятать голову в песок, сделать вид, что все нормально или злится в ответ. Но все это только усугубляет проблему.

  • Отсутствие поддержки. Мужчина, который не позаботился о женщине, если она попросила о помощи, не вызывает доверия.

Психолог также посоветовал мужчинам быть честными самим с собой и задать себе вопрос: "Какие я допускаю ошибки и что я могу изменить прямо сейчас?" Только так можно добиться успеха, и не только в отношениях, подчеркнул специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван возраст, в котором мужчины и женщины наиболее привлекательны.

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