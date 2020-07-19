Названы шесть пунктов, по которым мужчина оценивает женщину

Для мужчин важны нежность, мягкость, ласковость и доброта женщины, но чтобы по-настоящему заинтересовать, представительница слабого пола должна повлиять на подсознательные инстинкты.

Во многом это касается внешности, пишет психолог Александр Шахов в своем Instagram. Специалист перечислил следующие пункты, по которым мужчины оценивают женщин.

1. Фигура

В мозге мужчины природой запрограммирован образ женщины с фигурой песочных часов, и это необязательно 90-60-90.

По данным ученых, у самых привлекательных женщин соотношение окружности талии к окружности бедер составляет 0,7. Это говорит о высоком уровне женских половых гормонов, здоровья, невосприимчивости к тяжелым заболеваниям и высокой способности забеременеть.

2. Кожа и волосы

Состояние кожи и волос девушки также свидетельствуют о ее здоровье. При этом длинные волосы на уровне генов ассоциируются с высокой фертильностью. Девушкам с короткими волосами психолог рекомендует просто оголять шею.

3. Симметричные и гармоничные черты лица

Симметрия лица – признак хороших генов, в то время как явно ассиметричные лица могут говорить о психических и физических заболеваниях.

Оценивая женщину, мужчина обращает внимание на ее внешность, голос, походку и другие параметры Иллюстративное фото / Pixabay

4. Улыбка

Искренняя улыбка мгновенно вызывает интерес у мужчины. Если человек вас интересует, не бойтесь улыбаться ему, советует психолог. Это не будет значить, что вы легкодоступны. Легкой улыбкой вы всего лишь проявите свой интерес.

5. Голос

Ласковый женский голос у мужчин прочно связан с периодом младенчества и голосом матери, то есть, с любовью, заботой и первыми эротическими ощущениями.

6. Походка, одежда, длина ног, объем груди

На данном этапе мужчина оценивает женщину, исходя из культурного фактора и личных предпочтений.

Психолог также рассказал, почему мужчины знакомятся, но до серьезных отношений дело не доходит? Так, преградой может быть страх отношений, если мужчина уже пережил боль, нежелание взрослеть, инфантилизм, наставление, полученное в детстве от мамы: "Все мужики козлы, никому не доверяй", и другое.

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