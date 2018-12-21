Супружеская измена – пожалуй, одно из самых неприятных и болезненных событий, которые только могут случиться в семейной паре. Что следует после измены?

Сценарии бывают разные... Одни пары расстаются и строят новые отношения, другим удается простить и сохранить семью. Мы поговорили о том, как все-таки простить измену, стоит ли это делать и как семье жить дальше?

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Разбираемся в ситуации

Прежде, чем сделать вывод о том, что стоит делать, необходимо разобраться в ситуации. Необходимо понять – супруг/супруга изменили, потому что ваши отношения уже давно не идеальны или это было краткосрочное физическое влечение. Здесь сразу скажу, что сохранить брак можно даже и в том случае, если причиной измены было не просто физическое влечение. Однако, работы, конечно, предстоит больше.

Супругам необходимо будет пройти долгий путь, в результате которого необходимо будет разобраться в своих чувствах, отношениях в семье, своем поведении и так далее.

Если вы решили, что хотите сохранить ваши отношения, но вам все равно тяжело простить измену, то вот несколько советов, которые могут вам помочь:

1. Спокойно поговорите о том, что произошло и, главное, почему так произошло. Выделите достаточно времени для разговора, чтобы не спеша обсудить все, что могло привести к измене. По-хорошему, к такому разговору необходимо подготовиться, чтобы обсудить все вопросы и детали.

2. Если больно видеть свою половинку и тяжело в его/ее присутствии разобраться в себе, поживите некоторое время отдельно. Это поможет вам разобраться в себе, успокоит ваши нервы, даст больше времени и пространства для принятия верного решения.

3. Сделайте выводы. После серьезного разговора, составьте список того, что вы бы хотели в себе изменить. Мы все неидеальны, но супружеская измена говорит о том, что в вашей паре что-то не так. Даже небольшие изменения в вашей внешности, перестановка мебели в доме, новые домашние правила поведения могут внести большие изменения в вашу жизнь!

4. Спрячьте измену. Если вы решили оставаться вместе, то просто спрячьте измену далеко в вашем сознании, выбросите ее, как ненужный мусор. Да, это может быть нелегко и, возможно, вам понадобиться помощь специалиста. В этом деле, главное, что вам необходимо делать – это смотреть в будущее, а не в прошлое.

5. Не используйте измену. Если после измены вы решили оставаться вместе, то оставайтесь вместе так, как будто измены не было. Не стоит, при каждом удобном случае манипулировать своей половинкой и вспоминать об измене.

6. Не рассказывайте об измене всем подряд. Особенно это касается женщин, ведь мы привыкли делиться наболевшим со своими подругами, просить их совета и так далее. Если вы решили сохранить семью, то необходимо, чтобы как можно меньше людей знали о вашей ситуации. Ведь не известно, как сказанные с горяча слова подруге, обернуться в будущем. Если хотите с кем-то поговорить об этом, лучше обратитесь к психологу.

7. Не ждите повторной измены. Для многих это бывает очень тяжело. Страх наткнуться на те же грабли, предыдущий негативный опыт могут заметно портить вам жизнь и ваше душевное состояние. Если вы решили простить и оставаться со своей половинкой, будьте настроены на позитив!

8. Если вы действительно решили простить измену, простите ее до конца. Будьте честны с собой! Если вы чувствуете, что в вас живет недоверие к вашей половинке, если вы вздрагиваете, каждый раз, когда вашей половинке приходит сообщение на телефон и думаете о том, что это может быть любовник/любовница, значит вам необходимо еще поработать над собой.

Только когда вы действительно простите измену и сможете о ней забыть, ваша семейная жизнь будет гармоничной и счастливой!