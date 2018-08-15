Часто в нашем обществе употребляется слово УМНАЯ женщина, и не совсем верно придают значение этому употреблению.

Обычно УМНЫМИ называют тех, кто:

- зазубрила наизусть чьи-то слова великих, и ВАУУУУУ, какая у нее память;

- зачитала себя тоннами книг, и ВАУУУУУ, какая она начитанная;

- заучила себя несколькими ВЫСШАМИ, школами, академиями, десятками тренингами, сотнями семинарами, и ВАУУУУУ, какая она образованная.

УМ - это, как мочалка, которая впитывает в себя воду - ИНФОРМАЦИЮ, но не знания.

ДА ДА, такие женщины стремящиеся быть УМНЫМИ, они всего лишь впитывают ИНФОРМАЦИЮ не свою, а других людей. Поэтому НЕ ИХ информация не может быть их ЗНАНИЕМ.

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УМ есть у каждого человека, и в нем ВСЬО ОКЕЙ! Не нужно его трогать, ломая или раздувая. Его ресурс у каждого свой, и он не терпит лишнего, ибо и не нуждается в лишнем из вне. Все, что ему ВАЖНО у него есть - это на уровне тела.

Скорее всего, такие женщины МУДРЫМИ хотят быть, раскрывая свой РАЗУМ и обогащая ДУХ. И это ничего общего не имеет с тем УМОМ, который сгусток ЖИРА (мозг), ибо это ВЫШЕ, чем уровень тела.

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Мудрой сразу не будешь, но постепенно это состояние развивается и наполняешься им: своим опытом (и темным и светлым) не впитывая чей-то (не копируя его), различием добра и зла, человечностью, когда в первую очередь думаешь о ближнем, а потом о себе, это благоОБРАЗНАЯ внешность, это искренность, это благонравная улыбка и светящие глаза добрости без уныния и ярости, это благодарность и прощение близких, это не я ВЫШЕ всех и НАД всеми, а ниже. НИЖЕ - это не значит хуже, или они лучше, это СОЗИДАНИЕ и ЕДИНСТВО. Кто Выше и впереди - он только себя видит, а кто сзади (мудрее) - видит и себя и тех кто впереди него.

У нас в обществе ооочень много подменили понятий, касательно: УМ, РАЗУМ, ЛЮБОВЬ, ВЛАСТЬ, ДУША, ИНТУИЦИЯ, СЛАВА и многие другие. Люди уже запутались, что есть что, поэтому и ВЕДОМЫЕ - большинство, и живут не своей жизнью. ЗА умом бегут, а МУДРОСТЬ мимо пробегают.

Не ВАША информация - напрягает тело женщины, и оно лишь разукрашенным может быть, а она казаться красивой.

УМ и красота - не совместимы, потому что ЖИР (мозг) забитый информацией отягощает тело.

РАЗУМ (Мудрость) и красота - совместимы, потому что ДУША откроет тебе ТВОИ знания и способности, где есть ВСЬО, что ты хочешь.

СВОИ знания обретешь развивая Мудрость, тогда твое тело и без акварелей будет блестеть, и будешь красивой, ибо РАЗУМ, ДУША и ДУХ твой все больше обретут ЕДИНСТВО.

Вот честно: Толку мне от того, что она красивая, но злая. Пусть будет не накрашенная, но добрая, МУДРЕНАЯ - вот ИСТИННАЯ красота женщины.

А мозг (УМ) ВАС обманит, поэтому не верьте ему. В УМЕ нет знаний, и Вы поняли почему, и теперь знаете ГДЕ есть знания, ВАШИ знания.