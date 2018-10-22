В парикмахерской невольно слушала болтовню маникюрши с другой мастерицей. Разговаривали о мужьях.

- Я вот своего мужа радую! – вдруг пошла с козырей дама со звучной специальностью "мастер по наращиванию ресниц". - У меня всегда аккуратные ногти, не только на руках, но и педикюр тоже. Эпиляция, опять же, негоже с заросшей зоной бикини ходить. Ну и по мелочи – брови там, макияж, реснички. Чтобы всегда быть желанной и привлекательной.

Эта речь, которая идеально бы вписалась в формат любого гламурного журнала, была прервана грубым и ехидным окриком с другой стороны.

- На твоем месте, Егоровна, я бы мужа не ублажала, а дала ему под зад коленкой. Он у тебя уже год без работы сидит, на твоей шее. А ты все ногти на ногах в разные цвета для него красишь. Хоть бы помогало. Ублажать надо мужей, которые деньги приносят, а у тебя не муж, а лежачее недоразумение.

- А мне приятно, что я красивая женщина, всегда желанная! – топнула ножкой Егоровна. Она переместилась в мою сторону зала, и я смогла ее рассмотреть – дама лет 40-45, слегка полноватая, но с претензией на ухоженность.

- Бестолочь ты, Егоровна, и содержишь альфонса. А еще перед ним и выпрыгиваешь! – снова возмутилась дама.

Егоровна, видимо, пытаясь держать себя в руках, выскочила из помещения. Когда я выходила, она нервно курила на крыльце, без куртки. Выглядела так, будто вот-вот заплачет.

- Ну я ведь так с детства приучена – мужа ублажать, радовать! – выкрикнула Егоровна мне вслед, как бы ища понимания. Я не нашлась, что ей ответить, и пошла дальше, шурша осенними листьями.

Новости Антисекс для женщин и для мужчин

На секунду мне показалось, что эти две мастерицы как бы представляют собой два полюса женской натуры. Для одних женщин уход за собой тяжелый труд, трата времени, на которую они согласны лишь за серьезный материальный профит. Такие женщины считают, что в замужестве имеют право расслабиться, стать самими собой. Они довольно легко относятся к лишним килограммам и не особо украшающей их стрижке. Смысл замужа для них как раз в том, чтобы об этом не париться. Назовем этот тип женщин "ну почему, почему я должна брить ноги"?

Для других уход за собой – это вся их натура. Они счастливы от того, что могут позволить себе чистить перышки. И даже готовы содержать какого-нибудь муженька, чтобы было, кому оценить. Зря феминистки мелькают небритыми подмышками, отпускают на ногах косы и разводят джунгли в зоне бикини в знак протеста. Многих женщин никто и не насилует в плане того, чтобы заниматься собой. Наоборот, это их хобби, их радость. Лиши их этой радости – и они выйдут на митинги с требованием вернуть все обратно. И мужчины-эксплуататоры тут совершенно непричем.

Как вы думаете, для кого женщины делают косметические процедуры и всевозможные усовершенствования внешности – для мужчин или для себя?