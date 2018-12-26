''Поможет продлить радость от праздников'': ученые сделали неожиданное открытие о подарках

Американские ученые пришли к неожиданному открытию: дарить подарки на праздники приятнее, чем получать их от других. Положительный эффект от процесса подготовки подарка для другого человека сохраняется дольше, чем от процесса получения презента.

Сотрудники Чикагского университета Эд О'Брайен и Северо-Западного университета Саманта Кассирер провели два эксперимента, в ходе которых выяснилось, что участники, которые неоднократно дарили подарки другим людям, чувствовали себя более радостными, чем те, кто получал те же самые подарки. Результаты работы опубликованы в журнале Association for Psychological Science, пишет издание Repubblica.

"Из предыдущих исследований мы знаем, что, если вы хотите сохранить ощущение радости в течение долгого времени, вам нужно отдохнуть от ежедневных вещей и испытать новый опыт. Наше исследование показывает, что такие вещи могут иметь большее значение, чем предполагалось: чем чаще мы дарим подарки другим людям, тем дольше продолжаем чувствовать себя свежо и хорошо", – объяснил О'Брайен.

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В одном эксперименте студенты университета получали по пять долларов в течение пяти дней; каждый раз они должны были тратить деньги на одну и ту же вещь. Исследователи случайным образом определяли, будут ли участники тратить эти деньги на себя или на кого-то другого – оставляя чаевые в одном и том же кафе или совершая пожертвования на благотворительность. После участники делились своим опытом расходования средств и ощущением "счастья" в конце каждого дня.

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Данные, полученные почти от сотни участников, демонстрировали четкую закономерность: волонтеры начинали с одного уровня "счастья", но те, кто потратил деньги на себя, сообщали о стабильном снижении этого эффекта в течение всех пяти дней. Противоположные результаты показали те, кто отдавал деньги кому-то другому: радость от подарков на пятый день была такой же сильной, как и в первый.

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Затем О'Брайен и Кассирер провели второй эксперимент, который позволил им согласовывать задачи между испытуемыми. В этом эксперименте 502 участника сыграли 10 раундов в словесную игру. В результате они выиграли по пять центов за каждый раунд – этот выигрыш они могли либо оставить себе, либо пожертвовать на благотворительность. После каждого раунда участники рассказывали, что снова уровень радости тех, кто отдавал свои деньги, снижался медленнее, чем у тех, кто оставлял их себе.

Сплетник

Исследователи отмечают, что, когда люди сосредотачиваются на результате, например на получении зарплаты, они склонны к сравнению этих же результатов, что притупляет их ощущения из раза в раз. Когда же они сосредотачиваются на действиях, которые направлены на других, таких как пожертвования на благотворительность, они меньше концентрируются на сравнении – и вместо этого воспринимают каждый акт дарения как уникальное событие, приносящее счастье.

Сплетник

Кроме того, люди более медленно привыкают к положительным эмоциям от дарения, потому что это действие помогает им поддерживать репутацию, укрепляя чувства социальной связи и принадлежности.

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