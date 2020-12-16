Есть такое упражнение в психотерапии: "Получение новых ощущений". Данное упражнение могут рекомендовать психологи, психотерапевты и психиатры. Начну с того, для чего оно необходимо? Оно предназначено для уменьшения, или полного снятия так называемой сенсорной депривации.

Что это такое? Сенсорная депривация (от латинского sensus — чувство, и латинского deprivatio — потеря, лишение) – частичное или полное прекращение внешнего воздействия на один или более орган чувств, которое приводит к снижению потока нервных импульсов в центральную нервную систему. Научно доказано, что если человека поместить в соляной раствор, полностью лишив его звука и света, то примерно через пол часа, у него начнутся галлюцинации.

Почему это происходит? Дело в том, что наш организм, независимо от нашего желания, выделяет ресурсы (энергию) на то, чтобы мы в полной мере могли познавать окружающий мир через различные сенсорные ощущения. Но при полном отсутствии раздражителей (в соляной ванне) организм начинает их продуцировать сам, при помощи галлюцинаций. Таким образом энергия, выделяемая нашим организмом на восприятие внешней реальности, ищет выход. А у нас, в условиях бесконечного карантина, если она (энергия) выхода не имеет, то возникает так называемый "эффект парового котла", когда излишняя энергия копится в нас до тех пор, пока ни произойдёт "внутренний взрыв", либо пока ни произойдёт выброс этого "пара".

Надо отметить, что вообще-то короткие периоды сенсорной депривации оказывают расслабляющее воздействие на человека, помогая ему стабилизировать собственную психику. Но вот длительное лишение, либо ограничение воздействия внешних раздражителей (сенсорных ощущений) может привести человека к чрезвычайному беспокойству, утрате связи с реальностью, тем же галлюцинациям и депрессии.

Таким образом если нервно-психическая энергия копится в нас слишком долго, а учитывая наши реалии – длительный карантин, проблемы с финансами и работой, да в добавок постоянный негатив из-за плохих новостей, всё это в общем может привести к расстройствам в психическом восприятии – депрессивного, астенического или тревожного характера. Но ещё быстрее, в результате такого внутреннего давления у людей формируются различные зависимости: алкоголь, курение и т.д. Конечно здорово для сброса излишков накопившейся энергии регулярно посещать спортзал и бассейн, или проводить массажные процедуры, но если такой возможности у вас нет, то для выполнения данного упражнения в домашних условиях предлагается сделать следующее:

1) Поставить себе задачу получать каждый день три новых ( необязательно приятных ) ощущения.

2) Разделить для себя палитру ощущений на группы из пяти органов чувств:

- Слуховые: звучание романтическое, морское, дождевое и т.д.;

- Обонятельные: аромамасла, запахи цветов, сырых или приготовленных продуктов и т.д.;

- Вкусовые: сладкое, солёное, горькое, острое, пресное и т.д.;

- Кинестетические (тактильные): шершавое, острое, упругое и т.д.

- Зрительные.

3) Упор при выполнении данного упражнения мы делаем на первые четыре группы.

Зрительные мы оставляем в стороне, поскольку данное упражнение выполняется с закрытыми глазами.

4) Вспомнить и записать на листе бумаги те ощущения, которые вы давно не испытывали.

5) Выполнять упражнение по 5-10 минут на протяжении пяти дней находя для себя, и получая новые (либо прожитые, но давно забытые) ощущения.

Привожу конкретный пример. Первый день:

1.Закрыв глаза, слушаем в наушниках звуки морских волн которые вы, не слышали долгие годы. Таким образом мы стимулируем слуховые рецепторы, через них давая возможность нашему телу избавиться от излишков накопившейся энергии.

2. С закрытыми глазами, гладим пальцами полоску наждачной бумаги, ощущая каждым нервным окончание её шершавость и лёгкую остроту.

3. Вечером, перед сном, ненадолго погружаемся в тёплую ванну с аромамаслами, аромат которых вызывает у вас максимальную новизну.

Разумеется, что каждый следующий день вы придумываете для себя новый способ получения ощущений.

6) Если вы войдёте во вкус, и поиск новых ощущений станет для вас интересным хобби, или выражаясь более современным языком, своеобразным квестом, не ограничивайтесь пятью днями, а продолжайте их.

Единственная просьба быть аккуратным приработе с ощущениями в кинестетическом (тактильном) спектре. А то некоторые люди, фанатея от данной затеи, в момент переживания в прямом смысле острых ощущений, могут нечаянно поранить себе палец, например, иголкой, которую сразу советую заменить на острую зубочистку – членовредительства допускать нельзя!

Подытожив всё сказанное отмечу, что при всей сложности сегодняшней ситуации поиск эмоционального баланса и гармоничного общения с внешним миром прекращать не нужно.

А потому находя и переживая новые, а быть может просто давно забытые ощущения, которые помогают вам освободиться от стресса, старайтесь прочувствовать в такие моменты ещё и ощущение благодарности! Ведь несмотря ни на что наша жизнь продолжается, но расцветает именно в те моменты, когда мы воспринимаем всю её теплоту каждым своим нервным окончанием.

Благодарю за внимание!

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