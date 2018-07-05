Полноценный отпуск: 5 правил отдыха душой и телом

На словах об отдыхе мечтают все, а на деле далеко не каждый умеет по-настоящему отдыхать.

Особенно тяжело тем людям, которые стараются на своем рабочем месте быть незаменимыми: "Как же может такой профи, как я, оставить работу на целых две недели? А вдруг без меня успешно справятся?"

Правила конструктивного отдыха предлагает сайт womo.ua.

1. Смена деятельности. Всем известно, что отдых – это смена деятельности. Перед тем, как выбирать где отдыхать, нужно определиться как вы хотите отдыхать.

2. Активность по душе. Активный отдых — самый лучший (конечно, в первые два дня можно и нужно хорошенько отоспаться). Выбирайте те активности, которые вам нравятся.

3. Спорт. Придумайте активность физическую. Чего бы вам хотелось? Может быть научиться новому танцу, серфингу, заняться любимым спортом. Это возможность воплотить ваши мечты и фантазии. Не упускайте шанс, не комплексуйте.

4. Пища для размышлений. Кроме физической активности, не забывайте об интеллектуальной (изучение местной архитектуры, написание статьи, чтение книги, творчество). Мозги, как и мышцы, нужно тренировать.

5. Хорошая компания. И еще очень важно обеспечить для себя приятное душевное общение. На отдыхе можно познакомиться с новыми интересными людьми. Не отказывайте себе в этом удовольствии.

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