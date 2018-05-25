После обнаружения измены многие удивляются, что не заметили обман раньше. Почти во всех случаях преданный партнер действительно имел предупреждающие знаки перед глазами, но не смог их распознать.

На самом деле таких знаков немного.

Первый знак: ИНТУИЦИЯ

Можно назвать это "внутренним ощущением". Это "знание", что происходит что-то не так. Бывают моменты, когда вы не можете точно определить причину. Но где-то внутри себя вы ощущаете беспокойство. Вы просто знаете… что-то не так!

Что вызывает эти чувства? Ваша интуиция. Ваша "невидимая" система обнаружения обмана. Она не зависит от логики (сознательного разума). Она опирается на подсознание.

Наш сознательный ум ограничен в объеме получения и обработки информации. Но наше подсознание использует ВСЮ доступную информацию (интонацию голоса, язык тела, модели поведения и т. д.).

В то время как наша логика убеждает, что все в порядке, наша интуиция говорит обратное. Независимо от "профессионального уровня" обманщика, несмотря на попытки скрыть ложь, обман меняет человека на всех уровнях физическом, ментальном, эмоциональном. И эти изменения каждый человек способен уловить в другом. Каждый из нас обладает интуицией. Чем человек чувствительнее, тем достовернее подсказки его интуиции.

Но надежность интуиции не 100%, одно дело уметь "считывать" вербальную и невербальную информацию, другое – её интерпретировать.

Важно понимать разницу между подозрением и интуицией.

ПОДОЗРЕНИЯ основаны на фактах (неожиданные отлучки, установленный пароль на телефон, частые задержки и т.д.). Часто это только косвенные доказательства.

ИНТУИЦИЯ не требует никаких доказательств. Это внутреннее абстрактное ощущение. Но именно она является самым первым звоночком, который получает человек.

Второй знак: ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ

Необычное, несвойственное человеку поведение – более частый признак обмана. У всех у нас есть свои поведенческие "шаблоны". Когда супруги живут вместе длительное время, они очень хорошо знают шаблоны друг друга.

Причины изменений в поведения могут быть разными. И не всегда это признак измены. Возможно стрессы на работе, болезнь, финансовые трудности, переезд и т.д. Но когда очевидных причин нет, такие изменения могут говорить о том, что от вас что-то скрывают. Опять-таки, это необязательно измена.

ЧТО ДЕЛАТЬ

В любом случае при подозрениях в измене возникает вопрос "что делать?". Изобилие советов в интернете на эту тему иногда вызывает недоумение, иногда просто бессмысленны, а некоторые просто вредны.

"Подозреваете мужа в измене? Купите новые трусы и устройте ему незабываемый секс"

"Сами сходите налево"

"Спросите в лоб!"

"Сделайте новую прическу, макияж и пусть он увидит вас красивую!"

"Поговорите по душам…"

Предполагается, что все эти мероприятия должны заставить партнера сказать правду, одуматься и перестать изменять, если измена все-таки имела место быть.

Новые трусы, страстный секс и даже разговор по душам, все это потом. А вот что делать в самую первую очередь при подозрениях в измене, нигде об этом не пишут, и, как правило, никто этого не делает. А зря! Потому что от этого будет зависеть многое, если ваши подозрения подтвердятся.

И так, что же нужно на самом деле делать, если вы подозреваете партнера в измене?

Подготовить себя эмоционально к возможно неприятной правде.

В первую очередь, вы должны не дать своим эмоциям влиять на то, что будет происходить дальше. Из всех чувств доминирует страх, страх унижения, страх быть брошенной или брошенным, страх остаться в одиночестве и т.д.

Чтобы разрешить возможные проблемы, вам нужна сила и уверенность в том, что вы справитесь, если это все-таки случилось.

Возьмите бумагу, сделайте 2 колонки. В первой перечислите все свои страхи, а во второй переформулируйте свои страхи во что-то положительное, в то, что добавит вам уверенности.

- "Я боюсь унижения" — "Я ничего не сделал плохого, чтобы испытывать стыд, это не мой позор" - "Я боюсь, что останусь одна" — "У меня есть близкие, друзья, я никогда не останусь одна" - "Я не переживу этого" – "В моей жизни были ситуации сложнее и я справился с ними"

Если вы чувствуете, что ваш партнер вас обманывает, сделайте такой эмоциональный лист защиты, пока не узнаете всей правды. Нейтрализуйте свои страхи, пока они вас не ослепили. Это будет вашим спасательным кругом.

ЧТО ДАЛЬШЕ

И вот когда вы почувствуете внутри себя силу, уверенность в себе, и решились узнать правду, пришло время выбрать способ обнаружения этой правды. Их много, но начните с самого простого, который называется "мягкий старт". Выглядит он так:

Шаг 1. Я чувствую… (Я волнуюсь, я злюсь, я расстроен, мне страшно, мне неприятно и т.д.)

Шаг 2. Факт(!), описание фактической ситуации, иначе на ваши подозрения, не подтвержденные хоть какими-то фактами, скорее всего, вы получите уверения в верности…. (частые задержки на работе, долгое отсутствие секса, смс, ночные телефонные разговоры и т.д.)

Шаг 3. Я хочу ….. (мне хотелось бы, мне нужно и т.д.)

Но помните, обманом движет страх наказания. Ваш партнер с большей вероятностью будет откровенен с вами, если вы устраните этот страх.

Но не только это мешает открыть правду. Можете ли вы припомнить, когда вы задавали своему мужу или жене вопросы "Где был(а)? С кем? Что делал?" Вроде невинные вопросы, но именно они вызывают раздражение и желание скрыть правду, если есть предчувствие, что правда не понравится. Или вспомните, когда задавали такие вопросы вам? Ваши мысли, чувства?

Существуют типы вопросов, которые заставляют людей закрываться и лгать, особенно когда это касается измен. Если вы подозреваете мужа или жену в измене, не задавайте следующие вопросы:

- Где ты был?

- С кем ты был?

- Что ты делал?

- О чем ты думаешь?

- Почему ты так долго?

- Почему ты …?

- Почему ты не …?

- Это правда …?

Эти вопросы делают людей менее откровенными и более осторожными.

В моей практике очень редки случаи, когда партнер, у которого был роман, сходу признается. Обычно этому предшествуют долгие разговоры, неопровержимые доказательства и настойчивость второй половины.

Если вы встали на путь поиска правды, вам потребуется мужество, смелость, энергия и самое главное, понимание себя, своих чувств. Что вы будете делать с этой правдой? Чего вы хотите от ваших отношений? Сможет ли ваша любовь понять этот поступок и дать второй шанс близкому человеку?

В любом случае, я всем желаю, чтобы подозрения оказались лишь плодом ваших фантазий!