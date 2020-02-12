Почему вы ничего не успеваете: 5 советов для самых занятых

Если вы постоянно чем-то заняты, но все равно "ничего не успеваете", пора задуматься о том, все ли правильно вы делаете.

Для тех, кому знакома такая ситуация, OBOZREVATEL подготовил несколько работающих советов: как справляться со всеми делами, не падая от усталости.

1. Распределите время

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Если на вас лежит ответственность за решение сразу нескольких проблем, постарайтесь составить список дел и распределить их по мере важности. Совет: самыми сложными заданиями лучше заняться с утра или в то время дня, когда вы максимально продуктивны.

2. Делайте маленькие перерывы

По мнению ученых, мозг человека устает после 90 минут занятия одним и тем же делом. Поэтому давайте ему возможность отдохнуть, устраивая перерывы хотя бы на 15-20 минут.

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3. Не хватайтесь за все сразу

Пытаясь сделать сразу все, скорее всего, вы получите обратный эффект. Хоть и не исключено, что многозадачность вам под силу, но жизнь в таком режиме приводит к выгоранию. Оно того стоит?

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4. Иногда стоит сказать "нет"

Не соглашайтесь на все просьбы и предложения, боясь кого-то этим обидеть. Если есть кто-то, кто может выполнить задание не хуже вас, – перепоручите это ему. А сами уделите внимание запланированным делам. Это поможет вам не выбиться из колеи.

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5. Не тратьте жизнь на интернет

Болезнь многих – тратить часы драгоценного времени на соцсети. Конечно, полностью отказываться от виртуального общения не нужно, но время на него стоит существенно ограничить.

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