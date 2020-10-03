Сегодня, все боятся температуры или кашля. Но кроме "короны", существуют тысячи не менее опасных болезней. А их ранняя диагностика - снизилась во всем мире, по объективным причинам. Сейчас, как никогда, нужно следить за собой и самому настойчиво обращаться за помощью.

Говорят, что болезнь чувствуешь. Или её видно по мимолётным признакам - землистый цвет лица, угасший взгляд или упавшая тень. Но это не всегда так.

Когда теряешь близких, долго перебираешь в памяти симптомы или намеки. Ищешь, что мог аметить и не увидел.

Так было и с Тамарой. Мы работали в одном отделении тяжёлых болезней. Она медсестрой, а я психологом. Часто засиживались после работы, за чашкой чая.

В один из таких вечеров пышущая здоровым цветом лица Тома бросила: "Кор, просто скажу, что будем прощаться". И пулеметом: "Четвертая стадия, неоперабельная. Попробую химию, но толку мало. Опухоль уже больше груди. Все видела, подмышкой болело, но закрывала глаза". Сгорела за два месяца. Остался восьмилетний Мишка, растили его всей больницей.

Тогда - это был шок. Как, вашу мать, можно было так себя запустить? Ещё и профессиональная медсестра. Дорогая моя девочка, с которой мы провожали других. И я проводила ее.

Через 15 лет, хоть как то могу ответить на этот вопрос.

1. То как мы встречаем реальность – очень зависит от ведущих психологических защит. Есть те, кто хотят все-все знать, все делать, бежать/драться/жить изо всех сил. И существуют те, кто живет моментом, надеждой, фантазиями и беспечностью. "Этого не может быть", "Может, но не со мной". Плохое вытесняется, как несуществующее. Тревога то поднимается, но глушится винчиком, новыми тряпками, стопиццотыми золотыми патчами и яркими впечатлениями. Пока кирпич на голову не упадет.

2. Магическое мышление. Как в детстве: "Сделаю пасы руками, попью травушку/муравушку, буду мыслить позитивно (все болезни от нервов, ага) и хворь стороной обойдет".

3. Страх смерти. Мы не птицы, совсем нет. Не садимся на электрический провод. У нас другая крайность - боимся даже подумать. Вдруг есть подумать о болезни - она случится? Нет, лучше вообще не думать, гнать от себя эти мысли, заметать под ковер.

4. От неумения брать ответственность за себя и на себя. Не учили нас этому. Если пытались – то вдалбливали с синяками и кровью. Вместо "живи долго и счастливо" – живи. Живи так, чтобы на себя рассчитывать, тянуть, платить. Чтобы заботиться о других. Живи, как мы. Живи и беги так, чтоб нам не стыдно было, чтоб другие оценили.

5. Со-зависимые отношения. Когда ты не помидор, например. А часть салата. Весь сок из тебя вышел. Не помнишь или не знаешь, каким был. Вкус и жизнь давно потерял. Плаваешь, как понесет, пока не скиснешь.

Я очень хочу сказать одну вещь.

Чтобы выжить – нужно выбрать себя.

В противовес - "другим". Это антитеза "спасателю". И не аккуратненько с большинством религий. И конфликтует с родимыми пятнами Советского союза. Чтобы спасти себя, пока это только возможно – нужно вернуть себе ценность. Не только как биологическому объекту, гендерной роли и социально успешному индивиду. Нужно узнать про себя что то большее и полюбить это. Полюбить факт собственного существования, полюбить радость, полюбить жизнь.

Не буду касаться ранней диагностики. Про это уже говорили много раз и будут говорить. Просто напомню про границы. Про уход от себя вечной занятостью. Про то, что позаботиться о себе – это позаботиться о других. Про то, что умирать не страшно. Страшно – не жить. Не начать жить. Или сделать это слишком поздно

Кора (с) специально для Лаборатории и в рамках месяца осведомленности о раке груди.

Берегите себя.