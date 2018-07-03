Почему вы до сих пор одиноки: топ-3 неочевидные причины

Одиночество – одна из распространенных проблем в современном мире. Несмотря на развитие коммуникационных технологий, которые позволяют постоянно находиться на связи друг с другом, множеству людей сложно найти "своего" человека и построить хорошие отношения с партнером.

Психологи выделяют несколько факторов, почему так происходит. "Единственная" пишет о трех неочевидных причинах одиночества.

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Ты (или он) идеализируешь отношения

В соцсетях люди привыкли видеть идеальные картинки и считают, что в реальной жизни все всегда тоже хорошо. И это проблема. Ведь нужно понимать, что идеальных отношений не бывает, как и идеальных людей. Всегда будет что-то несовершенное, поэтому другого человека необходимо изначально воспринимать таким, какой он есть – со всеми "тараканами". И он не изменится – ищи того, чьи тараканы тебя не будут раздражать.

Ты (или он) не готова к отношениям

Это нормально, что в жизни бывают периоды, когда человеку необходимо разобраться с собой. Побыть одному. Решить свои задачи. Если в этот период начать с кем-то встречаться, есть большой риск разочароваться. Раз и навсегда.

Чтобы отношения приносили удовольствие, к ним необходимо быть готовым. То есть, ты должна четко понимать, что на данном этапе жизни тебе нужны отношения. Не, потому что "уже пора", а потому что "ты так хочешь".

Эгоизм

Конечно, здоровый эгоизм – это важно. Однако, когда человек ставит себя на первое место во всех вопросах, у него никогда не будет отношений.

В отношениях очень важно, чтобы две стороны отдавали. Таким образом партнер чувствует себя нужным и любимым. И, когда оба в паре чувствуют, что по-настоящему нужны другому (не ради секса, денег или уборки) – в паре будет гармония.

Как сообщал OBOZREVATEL, психологи выделили 6 вещей, которые категорически нельзя делать в отношениях с любимым мужчиной.