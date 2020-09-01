Почему украинцы расстаются: эксперт шоу "Майже колишні" назвала популярные причины

Эксперт реалити-шоу "Майже колишні" на телеканале "1+1" Ирина Кириченко назвала самые популярные причины разводов среди украинцев. Это финансовые проблемы, ранний возраст вступления в брак, зависимость одного из партнеров, насилие в семье и отсутствие взаимопонимания.

Как рассказала практикующий психолог в программе "Сніданок з 1+1", Украина – одна из лидеров Европы по количеству разводов. В 2019 году, по данным Министерства юстиции, развелись около 54 тысяч украинских пар (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Герои проекта пройдут ряд испытаний: дистанция между супругами – в течение семи дней пара будет жить в одном доме, который разделен красной линией пополам; будут испытания на детекторе лжи, испытания идеальными свиданиями и тому подобное. Обычно мы считаем, если в отношениях нам плохо, то изменив партнера, нам сразу же станет лучше. Поэтому мы и предоставляем героям проекта такую возможность ", – рассказала психолог.

Психолог рассказала, как определить, можно ли еще спасти брак Фото: pathdoc - stock.adobe.com

Ирина также отметила, что главным признаком того, что брак уже не имеет смысла спасать, может стать отсутствие желания и мотивации налаживать отношения одного или обоих партнеров в паре. А еще психолог отметила, как объяснить ребенку, почему родители разводятся:

"Очень часто, когда родители разводятся, ребенок воспринимает все на свой счет. Он винит себя в семейных проблемах, думая, что плохо учится или неправильно себя ведет. Поэтому прежде всего важно ребенку сказать правду, почему разводятся родители, но в мягкой форме – без подробностей. Самое важное, что должны сделать родители – сохранить дружеское отношение друг к другу, ради детей", – отметила психолог.

Отметим, премьера нового реалити-шоу "Майже колишні" стартует 1 сентября на телеканале "1+1" в 22:45. Оно призвано помочь разобраться в отношениях и сохранить брак парам, которые находятся на грани развода. Участниками реалити станут женатые пары, которые находятся на грани развода, но готовы дать себе шанс спасти семью.

По условиям проекта, они в течение недели будут жить в разделенном пополам дома и пройдут "стресс-тесты". По результатам испытаний супруги будут решать, готовы ли они к изменениям ради сохранения брака, или действительно стремятся развестись.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лидер группы Little Big Илья Прусикин и певица Ирина Смелая, которая выступает под псевдонимом Татарка, объявили о разводе после четырех лет брака.