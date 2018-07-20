Излишний вес, это достаточно распространенное заболевание, и на самом деле, основные причины не в режиме питания и количества съеденной пищи, или отсутствия спорта, а другие, о которых сейчас с вами поделюсь.

Изучая данный симптом у женщин и их опыт жизни, у которых излишний вес, я заметил, что их объединяют практически одинаковые характерные особенности и реакции на происходящие события.

Наверняка вы тоже замечали, что есть женщины, которые на строжайшей диете, соблюдают правильный режим питания, занимаются спортом, ходят на различные массажные и оздоровительные процедуры, а излишний вес почти на одном уровне, как был, так и остался.

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Более того, у некоторых он продолжает увеличиваться, и девчонки не могут понять – как же так, ведь я же собой занимаюсь? Я знаю, что подобное отчаяние есть у многих. Кроме того, когда она еще и посчитает свои потраченные финансовые затраты, то цифра выйдет довольно таки не маленькая, что в разы было бы дешевле пройти полный курс занятий с дорогим специалистом кто решает психологические задачи. Подобная не результативность, это большой риск вогнать себя в еще более сильную депрессию.

Чем больше повышается уровень депрессии у женщины, тем сильнее это разрушает ее здоровье. И чем раньше это остановить, тем лучше.

Это я привел пример тех женщин, кто занимается своим телом, а лишний вес не уходит, и что может быть, или уже есть у кого-то.

Еще хуже обстоят дела у тех, кто не занимается своим телом.

Кстати, есть женщины, которые очень мало едят за день, и порции уменьшили, и тоже для них загадка – почему вес не уходит?

А теперь о самой природе лишнего веса, для тех и других женщин.

Как многим хорошо известно, что тело человека состоит в среднем на 70-80 % из воды, а особенно мозг человека. Достаточно известный факт, что вода имеет память. Не секрет, что воду заговаривают на добро, например – как в Церквях ее святят, поэтому и не удивительно, что священная заговоренная вода помогает людям от многих недугов. А кто-то думает, что это чудо. Это вполне очевидное явление, если его изучить.

Вместе с тем, воду могут заговаривать и на зло, кто это сознательно делает, а кто неосознанно. Ровно таким же счетом процесс происходит и в мозгу человека, который или сам себе заговаривает деструктивными мыслями-словами, или ему кто-то заговорит из вне, а он неосознанно "впитывает".

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Мозг человека – это центр управления жизнью и телом, в котором находится масса различных файлов-программ (разрушающих его жизнь, или развивающих).

Например. Если вы наберете воду в два одинаковых стакана воды, в один из которых будете, допустим – 7 дней говорить, какая в нем прекрасная вода, как вы ее любите, какая она вкусная, а в другой стакан будете говорить, какая вода ужасная, как вы ее ненавидите, какая она горькая и печальная, - качество воды будет разным. Более того, если выпить стакан воды, заговоренный не добрыми помыслами, могут быть неприятности, как по здоровью, так и в жизни.

Точно так же, можно сделать, например, с отварной гречкой. Не факт, что гречку со второй банки, человек вообще захочет есть, ибо она будет неприятная по своим вкусовым качествам и по запаху.

Поделюсь с вами простым "экологичным" способом, как еще проверить влияние воды на человека.

Иногда или часто люди не запоминают сны, а хотели бы некоторые помнить. Чтобы помнить сны, важно перед уходом ко сну, чтобы в помещении был свежий уличный воздух – приоткрыть окно. За головой поставить стеклянный стакан воды, желательно из земельного чистого источника. Когда сон приснился, и вы проснулись, выпейте этот стакан воды, и сон останется в памяти.

Эти примеры я специально привел, чтобы мои любимые читательницы еще более детально познакомились с влиянием мозга (воды) на жизнь и здоровье человека, поскольку именно в мозгу женщины – решение и аптечка, чтобы расстаться с излишним весом.

Излишний вес – это сигнал о том, что мозг женщины имеет некоторые деструктивные файлы, которые создают ей значительные сопротивления с собой, и с не совсем хорошей реакцией в отношениях на внешний миро (родные, близкие, друзья, знакомые, коллеги).

При этом, женщина испытывает внутреннюю боль, и в поисках защиты от нее – подавляет ее в себе, вместо того, чтобы прекратить сопротивление, и дать боли выход.

Вследствие этого, жировые клетки организма женщины начинают увеличиваться, и таким образом, она набирает вес.

Кроме того, у таких женщин есть нереализованные подавленные потребности, о которых они сознательно могут и не знать, и им всячески кажется, что другие их могут удовлетворить. Но, эти другие о них тоже не знают, и как она поняла, что именно это те люди, которые это могут и хотят знать и сделать. И когда ожидания такой женщины не реализовываются другими людьми, она начинает на них обижаться. Такие женщины достаточно ранимо относятся к критике в свой адрес, которая еще больше повышает градус ее внутренней подавленной боли, в результате чего – это часто проводит к конфликтам с другими, оскорблениям.

Еще я обратил внимание, что есть и другая часть женщин, которые чуть по-другому реагируют, и тоже набирают вес.

Они когда обижаются, а потом сами себя обманывают первично, и обидчика, говоря: Нет нет, я не обиделась на тебя. Что происходит с ее жировой клеткой в этом случае. Жировая клетка находиться в оболочке воды ее организма, и когда она отрицает обиду, хотя она обиделась на самом деле, жировая клетка тоже начинает расти, что приводит к увеличению массы тела.

Подводя итог вышеизложенного, скажу так.

Главные причины излишнего веса у женщин это:

Психические травмы, стрессы, подавленные (задушенные) потребности и эмоции.

И я не хочу сказать, что не нужно следить за режимом питания, или не ходить в спортивный зал, а важно изначально обращать внимание на свои психологические причины и смело приходить к профильным специалистам, чтобы выявить их и проработать.

Не просто так в народе говорят, что все болезни от нервов. Женщины это все слышат и знают, но занимаются системно собой лишь избранные, а другие, видимо, хотят быть в зоне повышенного риска.