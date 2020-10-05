Они познакомились более пяти лет назад в массажном салоне, куда он пришел, чтобы полечить ноющую спину. Так он делал всегда во время отпуска, приезжая в очередной курортный городок поправить здоровье.

Она работала в этом салоне и сразу привлекла его внимание жизнерадостностью, которой так не доставало в его жизни. В тот вечер он попал к ней на прием, где они впервые встретились: мрачный молчун и веселая девушка с солнечной улыбкой. Мужчина с каменным лицом, показался ей грустным, поэтому она старалась развеять его разговорами о семье, увлечениях, периодически разбавляя диалог историями из жизни. Слово за словом и они стали все больше проникаться симпатией друг к другу.

За непринужденной беседой сеанс массаж пролетел молниеносно. Когда она осознала, что возможно больше не увидит этого человека, ее лицо погрустнело. Немного поколебавшись, она написала свой телефон на маленьком кусочке бумаги и попросила перезвонить.

Сначала он хотел выбросить его и забыть обо всем. Но на следующее утро понял, что хочет еще раз увидеть эту девушку. Он набрал ее номер и назначил встречу на следующих выходных. Сложность ситуации состояла в том, что она работала в другом городе за три сотни километров от Киева. Он испытывал стойкое отвращение к вокзалам и поездам с их антисанитарией, цыганами, попрошайками, надоедливыми попутчиками. Но мысль о первой встрече с ней наполняло сердце теплом, давая силы переступить через страхи.

И вот он снова был с ней: наслаждался ее голосом, в бесконечных беседах о жизни, интересах, увлечениях, будущем и настоящем. Чем больше он был с ней, тем сильнее понимал как ему хорошо и что он хочет видеть ее чаще. Он решил приезжать к ней каждые выходные на два дня, чтобы утром в понедельник успеть на работу в Киеве.

Вариант с переездом к ней отпадал, поскольку найти нормальную работу в этом маленьком городе для него было сложно. Она тоже не могла переехать к нему, поскольку лишь недавно нашла эту высокооплачиваемую работу и не хотела ее менять.

Их отношение развивались стремительно: прогулки в парке, кафе, осмотры достопримечательностей, кинотеатры, посиделки у нее дома, где были только они вдвоем. И вот он уже знал по имени всех членов ее семьи, племянников и племянниц, дядей и теть, подруг, домашнего пса.

В будние дни они созванивались по три-четыре раза на день и смущали окружающих разговорами по часу и больше.

Она работала допоздна шесть дней в неделю. В течение дня чтобы порадовать любимую он приходил к ней в салон, принося вкусненькое. Он терпеливо ждал окончания ее смены, чтобы потом помочь одеться и пойти вместе домой. Каждая встреча усиливала их чувства, и они уже не мыслили жизнь друг без друга.

Так прошли полтора года: самое счастливое время их жизни.

По условиям контракта с массажным салоном, каждые год – полтора сотрудниц переводили в филиалы в других городах Украины. Часто хозяйка салона не спрашивала мнения сотрудников о выборе места работы, а просто ставила их перед фактом.

Когда она сказала ему о переводе во Львов, это стало для него потрясением: дорога туда занимает в три раза больше времени, а билет стоит дороже. Тем не менее, он помог ей собрать вещи и посадил на поезд.

Первое время, как и раньше он приезжал к ней каждую неделю. Спустя три месяца она настояла, чтобы он делал это реже, чтобы из-за подорожания билетов не потратить все сбережения. К тому же хозяйка салона не хотела упускать заработок в субботу – воскресенье, а поэтому часто переносила ее единственный выходной на среду.

Смысла праздно шататься одному по городу до десяти вечера для него не было. Так, раз за разом периодичность встреч уменьшалась, пока не остановилось на отметке один раз в месяц.

Он предлагал любимой перевестись в Киев, но она все время откладывала это решение или придумывала какие-то нелепые отговорки про душное метро, чистый воздух в глубинке или риск потерять рабочее место.

Еще через шесть месяцев у нее критически обострились отношения с другими массажистками. Это отбирало все ее силы, опустошало изнутри. Он пытался поддерживать ее как мог: успокаивая и убеждая не брать это близко к сердцу.

В моменты очередной встречи она радовалась его присутствию и с теплотой смотрела в глаза. Как и прежде они прогуливались по городу, наслаждаясь теплой погодой. Вечером он сидел с ней на кухне, с трепетом наблюдая за приготовлением ужина. Казалось, ничего не изменилось, и они по-прежнему были счастливы вместе.

Его будние дни проходили в ожидании новой встречи с возлюбленной. Позднее, находясь в Киеве, он стал все больше обращать внимание на уменьшение продолжительности ее звонков. Часто ее телефон был занят по несколько раз в день. Когда же она подымала трубку, говорила всего пару минут, ссылаясь на занятость на работе. Он любил и жалел ее, поэтому старался не утомлять выяснением отношений. К тому же он хотел ей верить, так как считал, что без доверия не может быть никаких отношений.

Прошло несколько месяцев, а ситуация не изменилась к лучшему: работа полностью ее захлестнула и за четыре месяца он ездил к ней только два раза. Грусть наполнила сердце, но он старался прогнать дурные мысли из головы.

Осенним вечером она позвонила и сказала, что ей предложили работу с высокой зарплатой в престижном салоне в Польше. Она не хотела упустить такой шанс и сразу же приняла это предложение с перспективой заключения годового контракта. Парень поздравил ее и стал готовиться к отъезду. Все это время она заверяла, что любит его и обязательно вернется. Но внутренний голос подсказывал - их отношения уже не будут такими как прежде. В канун вылета самолета она не захотела, чтобы он ее провожал, поскольку не хочет видеть его грустное лицо.

На следующее утро она перезвонила и сообщила, что долетела хорошо: ее встретили и отвезли в новый дом. Периодически раз или два в неделю они созванивались: он слушал рассказы об ее новых друзьях, позитивных впечатлениях от Польши и о том какой новый начальник хороший человек.

Месяц за месяцем он заново учился жить без нее, заполняя пустоту в сердце мыслями, что скоро они снова будут вместе. С ее отъездом он потерял часть себя: стал плохо спать и все время смотрел на телефон, ожидая ее звонка. Но телефон молчал. Днями. Неделями. Пока он не выдерживал и набирал ее сам. Она не всегда брала трубку, а если брала, то говорила не более трех минут. В ее голосе стала чувствоваться некая безразличность и отрешенность: словно он ей чужой человек и их ничего не связывало.

Один раз по ту сторону телефонной трубки был слышен гул толпы на фоне громкой музыки. Она сбросила телефон. Потом еще раз.

На следующий день, он услышал от нее историю про день рожденья подруги, на который ее пригласили. В будущем такая ситуация повторялась несколько раз. Он не стал настаивать на объяснениях, довольствуясь теми отношениями, что у них оставались. Кто любит, тот прощает ошибки любимого. В это он верил и хотел дать ей еще один шанс.

Через три месяца она перестала отвечать на его звонки. Он не находил себе места и каждый день продолжал попытки дозвониться. Спустя две недели она сняла трубку, но сославшись на усталость, не захотела ничего объяснять. Это разбивало его сердце, но он смирился с таким поведением, поскольку любил и хорошо знал ее характер. Она всегда предпочитала уходить от ответственности за свои поступки, перекладывая принятие важных решений на других. К тому же она была очень упрямой и не хотела слушать никаких поучений и советов.

Спустя некоторое время он понял, что с каждым месяцем они отдаляются друг от друга все больше и у них становиться меньше общих тем для разговора. У нее появились новые друзья и знакомые, а он лишь парень из прошлого, голос которого она иногда слышит из трубки.

В конце концов "он опустил руки". Будь что будет, - я ничего уже не могу изменить. Так он успокаивал себя, пытаясь сдержать гнев и желание выхлестнуть всю обиду, печаль и злость ей в телефонную трубку.

Я хочу запомнить ее лучшие качества, а не ссоры, истощающие жизненные силы. Он взял в руки ее фотографию двухлетней давности и сказал, - та женщина по-настоящему любила меня. А это уже другая женщина и между ними нет ничего общего. Пусть она идет своей дорогой жизни, а я пойду собственной.

В этот момент его сердце наполнило ощущение безразличия и одновременно жалости к ней, той женщине, которую любил, но потерял. В конце концов, он стал мудрее и понял, что не стоит заполнять сердце гневом, а нужно поблагодарить ее за время проведенное вместе. Время, когда он чувствовал себя по-настоящему счастливым человеком.

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