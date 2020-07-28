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Почему объятия важны для людей: психолог назвала причины

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Психология
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Почему объятия важны для людей: психолог назвала причины

Почему объятия важны для людей: психолог назвала причины. репортер

Психолог Арина Липкина сообщила, что объятия родных людей являются обязательными для полноценной жизни человека, потому что положительно влияют на психику.

Как рассказала експерт в интервью радио Sputnik, отказ от объятий сделает человека одиноким.

"Мы начинаем жить с того, что чувствуем тепло людей, которые нас обнимают, о нас заботятся и сохраняют нашу жизнь. Это не просто одна из потребностей. Это помогает нам выживать. Без этого мы можем начать терять силу и энергию, идти в состояние растерянности и апатии", – объяснила Липкина.

Психолог рассказала, почему людям важно обниматься

Психолог рассказала, почему людям важно обниматься УманьNews.City

Во время пандемии врачи советуют ограничить количество прикосновений, чтобы снизить возможность заражения коронавирусом. Поэтому очень важно сохранять контакты хотя бы с ближайшими, даже с домашними животными.

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