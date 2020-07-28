Почему объятия важны для людей: психолог назвала причины

Психолог Арина Липкина сообщила, что объятия родных людей являются обязательными для полноценной жизни человека, потому что положительно влияют на психику.

Как рассказала експерт в интервью радио Sputnik, отказ от объятий сделает человека одиноким.

"Мы начинаем жить с того, что чувствуем тепло людей, которые нас обнимают, о нас заботятся и сохраняют нашу жизнь. Это не просто одна из потребностей. Это помогает нам выживать. Без этого мы можем начать терять силу и энергию, идти в состояние растерянности и апатии", – объяснила Липкина.

Психолог рассказала, почему людям важно обниматься УманьNews.City

Во время пандемии врачи советуют ограничить количество прикосновений, чтобы снизить возможность заражения коронавирусом. Поэтому очень важно сохранять контакты хотя бы с ближайшими, даже с домашними животными.

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